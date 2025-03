Qik Banco Digital Dominicano, S.A. – Banco Múltiple, filial del Grupo Popular y primer neobanco del país, fue incluido en el ranking de los mejores neobancos del mundo por la revista The Banker, y es la única entidad dominicana y del Caribe en lograr esta distinción.



“La presencia de Qik en este ranking demuestra su capacidad para competir y sobresalir en un sector altamente dinámico y competitivo, alcanzando hitos notables en crecimiento financiero, eficiencia operativa, innovación y captación de clientes. La entidad no solo se ha consolidado como una alternativa viable a la banca tradicional, sino que también ha obtenido reconocimiento por su impacto e influencia en la industria financiera”, asegura The Banker.



La revista, con sede en Londres, es una publicación internacional de gran prestigio editorial en materia financiera y es considerada una fuente confiable a nivel mundial. A través de sus rankings, analiza y comenta sobre las tendencias en la banca y las finanzas globales. Este ranking de los mejores neobancos refleja el ascenso a nivel global de estas entidades, que ofrecen sus servicios y productos a través de una aplicación móvil, y la preferencia del público por la conveniencia de estas soluciones financieras.



Para la selección y elaboración del ranking, la revista evaluó el panorama bancario global, centrándose en los neobancos autorizados y regulados por sus respectivas autoridades monetarias y financieras. Qik ofrece una experiencia 100% digital que prioriza la agilidad, accesibilidad y la personalización. Su propuesta de valor radica en la eliminación de procesos y costos, brindando a los usuarios servicios bancarios más eficientes desde una aplicación móvil. Además, incorpora tecnologías avanzadas como inteligencia artificial y análisis de datos para optimizar la gestión financiera, adaptándose a las necesidades del cliente moderno, que busca inmediatez, transparencia y control sobre su dinero.