Entre finales de 2023 y primer trimestre del 2025 atendió más de 900,000 casos; las reclamaciones redujeron 25%

Entre el último trimestre de 2023 y el primero de 2025, la Dirección de Información y Defensa de los Afiliados (DIDA) ha registrado cambios significativos en su interacción con los ciudadanos dentro del Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS), con aumentos sostenidos en las asistencias ofrecidas y mayor alcance de sus actividades de orientación y promoción. Se ha reportado una baja en las quejas recibidas de ciudadanos.



Las estadísticas más recientes de la institución reflejan un patrón que puede definirse como mixto: mientras las asistencias brindadas se incrementan y se amplía la cobertura de las acciones informativas, las reclamaciones presentadas por los afiliados se sitúan a la baja, aunque persisten focos de alta incidencia que requieren seguimiento.



Según el comportamiento en estos tres períodos consecutivos -octubre-diciembre de 2023, octubre-diciembre de 2024 y enero-marzo de 2025- se evidencian esfuerzos sostenidos de la DIDA por mejorar la atención directa, elevar la capacidad de respuesta y fortalecer la educación ciudadana en derechos y deberes dentro del sistema.



Sin embargo, los datos también indican que los desafíos no han desaparecido, especialmente si se observa que la carga de reclamaciones sigue siendo elevada en oficinas clave, incluido que algunas demarcaciones son vistas como nuevas zonas críticas, y ciertos seguros, aunque con baja incidencia, muestran aumentos que conviene monitorear.



En lo inherente a la prestación de asistencias, según una revisión de las estadísticas de la DIDA, realizada por el periódico elCaribe, los datos muestran que durante el último trimestre de 2023 se atendieron 304,931 casos, distribuidos en diferentes tipos de seguros y oficinas del SDSS. El segmento con mayor número de asistencias correspondió a las informaciones generales del sistema, con 128,371 casos, lo que representa 42.10% del total. Le siguió el Seguro Familiar de Salud (SFS), con 100,063 asistencias (32.81%), y el Seguro de Vejez, Discapacidad y Sobrevivencia (SVDS), con 74,930 (24.57%). El Seguro de Riesgos Laborales (SRL) registró 1,567 asistencias, equivalente a un 0.51% del total.



Las oficinas que registraron mayor flujo de asistencias durante este período fueron la central en el Distrito Nacional, con 84,633 casos, seguida por Santiago con 43,645, San Pedro de Macorís con 36,600 y La Romana con 19,414. Las demás sucursales reportaron cantidades menores, aunque todas contribuyeron al total de atenciones brindadas.



En contraste, durante el mismo trimestre, pero de 2024, se observó una disminución en el volumen total de quejas, reclamaciones y denuncias atendidas, bajando de 8,423 en 2023 a 6,301 en 2024, una merma cercana al 25%. El análisis por tipo de seguro indica que las quejas relacionadas con el Seguro de Vejez, Discapacidad y Sobrevivencia disminuyeron significativamente, al pasar de 4,019 casos (47.71%) a 2,380 (37.77%).



Por otro lado, las quejas por informaciones generales mantuvieron una proporción similar, con 2,829 (33.59%) en 2023 y 2,343 (37.18%) en 2024, mientras que las vinculadas al Seguro Familiar de Salud bajaron ligeramente, de 1,563 (18.56%) a 1,556 (24.69%). El Seguro de Riesgos Laborales, que había registrado 12 quejas en 2023, aumentó a 22 en 2024, aunque su proporción sigue siendo marginal (0.35%).



Esta reducción en quejas y reclamaciones es visible también a nivel de oficinas. La Central del Distrito Nacional redujo sus quejas de 1,903 a 1,278, Santiago bajó de 1,248 a 905, y San Pedro de Macorís de 1,326 a 467. Otras oficinas como San Cristóbal, que en 2023 no aparecía en el listado entre las más problemáticas, en 2024 reportó 835 quejas, posicionándose entre las oficinas con mayor incidencia de reclamos. Este cambio puede responder a una mejor clasificación o a fluctuaciones en la atención y percepción de los afiliados.



En cuanto a las actividades de promoción y capacitación relacionadas con el SDSS, se registró un aumento significativo en la cantidad de acciones realizadas. Durante el último trimestre de 2023, se realizaron 76 actividades, entre charlas, talleres, operativos y conversatorios, dirigidos a afiliados, empresas y grupos organizados.



En 2024, esta cifra casi se triplicó, alcanzando 208 actividades, incluyendo charlas presenciales y virtuales, operativos de distribución de material educativo, encuentros con responsables de recursos humanos, socializaciones y participación en ferias y eventos externos.



Este incremento en actividades parece reflejar un esfuerzo institucional para mejorar la educación y el conocimiento sobre el sistema, lo cual podría estar vinculado con la reducción de quejas observada. La promoción se extendió a sectores diversos, con especial atención a la capacitación de jueces, abogados y periodistas mediante diplomados y cursos ofrecidos por la Escuela de Seguridad Social, que en 2024 impartió dos diplomados, comparado con ninguno en 2023.



Cartas de no cobertura



En el apartado de servicios específicos, la entrega de certificaciones de aportes a la Tesorería de la Seguridad Social (TSS) y a los afiliados aumentó de 2,068 en 2023 a 2,521 en 2024. Sin embargo, la entrega de cartas de no cobertura disminuyó de 1,017 a 678, lo que podría interpretarse como una mejora en la cobertura o una mayor claridad en los procesos de afiliación y aportes. Por otro lado, el número de históricos de descuentos solicitados a la TSS y entregados a los afiliados disminuyó de 14,427 a 11,768, posiblemente debido a una mejor gestión y menos requerimientos de verificación.



En enero-marzo de 2025, la DIDA brindó un total de 341,249 asistencias, de las cuales un 49.97% correspondieron a informaciones generales del Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS), lo que equivale a 170,523 casos. En segundo lugar figuró el Seguro Familiar de Salud (SFS) con 101,429 asistencias (29.72%), seguido del SVDS, con 67,947 (19.91%). En menor proporción, el SRL acumuló 1,350 asistencias.

Los primeros tres meses del año actual, lo que hay

En el trimestre enero-marzo de 2025, en cuanto a la distribución geográfica, la oficina central de la DIDA en el Distrito Nacional concentró la mayor cantidad de atenciones, con 108,109 servicios prestados, equivalente al 31.7% del total nacional.



Santiago ocupó el segundo lugar con 41,182, seguido por San Pedro de Macorís (33,603), La Romana (32,697) y el Punto GOB Megacentro (16,755). También destacaron las oficinas de La Vega, San Francisco de Macorís, Azua y San Cristóbal, todas por encima de las 11 mil atenciones. Durante el mismo trimestre, la DIDA gestionó 5,366 quejas, reclamaciones y denuncias.