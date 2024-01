Santo Domingo,- El exministro de Hacienda Daniel Toribio Marmolejos no comparte la satisfacción del gobierno respecto a los resultados de la economía en el 2023 y, por el contrario, es de opinión que las autoridades no dicen toda la verdad en ese sentido.

Toribio Marmolejos recordó que la economía dominicana en el 2021, al que define como el año del rebote, creció un 12.3%, mientras que en el 2022 el incremento fue de 4.9%, en tanto las autoridades proyectaron para el 2023 un aumento de 4.5% y, aunque no se tiene el dato oficial, la realidad es que dicho crecimiento estará por debajo de 2.5%, en cualquier circunstancia.

Entrevistado por Héctor Herrera Cabral en el programa D´AGENDA que cada domingo se difunde por Telesistema Canal 11 y TV Quisqueya para los Estados Unidos, Toribio quien también fue administrador del Banco de Reservas, agregó que en los primeros 11 meses del pasado año el Producto Interno Bruto creció 2.1%.

El economista y profesor universitario asegura que para comparar el comportamiento de la economía en el 2023 hay que retrotraerse a los años de grandes crisis del presente siglo.

“Pero de toda forma, cual que sea la situación, un crecimiento por debajo de 2.5% solo es comparable con el de los momentos de grandes crisis en la economía dominicana, por ejemplo, la crisis que todos recordamos del 2003 que fue resultado de la quiebra de los tres grandes bancos comerciales, lo que pasó en el 2009, y lo sucedido en el 2020 con la pandemia del coronavirus”, precisó Daniel Toribio.

Insistió en que el comportamiento del PIB del pasado año solo se compara con los de las crisis antes mencionadas, y puso como ejemplo lo externado por el dirigente del PRM y exgobernador del Banco Central José Lois Malkum, quien reconoció en un artículo que en el 2023 la inflación bajó, pero también el crecimiento.

Toribio también cuestionó lo dicho por el presidente Luis Abinader en sus acostumbradas ruedas de prensa de los lunes llamada La Semanal, en el sentido de que hubo un crecimiento del empleo, lo cual no hace lógica cuando la economía está en un proceso de descrecimiento.

“Cuando tu va a la Seguridad Social, que te habla de la formalización del empleo, los empleos formales no fueron 143 mil como dijo el presidente Luis Abinader, sino 23 mil, lo que implica que el gobierno está exagerando los números en más de 120 mil, cuando no está registrado”, criticó

Recalcó que si esos empleos no están registrados en la Seguridad Social no son formales, se le puede llamar de otra forma, ya sea informal, o formal no regularizado.

Daniel Toribio lamentó que el gobierno no dice toda la verdad sobre la economía, como por ejemplo el hecho que República Dominicana de estar compitiendo en el crecimiento del PIB con Panamá, el pasado año estuvo entre los países que menos crecieron en la región.

Criticó además, que se destaque el volumen de exportación de las zonas franca, pero no dice que las exportaciones cayeron en el 2023 en U$600 millones. En ese orden criticó que el gobierno presente estadísticas de los últimos tres años, pero no se refiera al comportamiento de un año con respecto al anterior.