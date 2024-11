Por su trayectoria y aportes al desarrollo de múltiples sectores productivos del país y contribución al bienestar social, el empresario Félix M. García C. fue reconocido en el Foro Económico elDinero 2024.



En sus palabras de agradecimiento, García expresó que cree firmemente en que los esfuerzos empresariales privados son una fuente de realizaciones y riquezas no sólo para los promotores y socios, sino también que estas bondades deben extenderse a todos los extractos de la sociedad.



“Es obvio que para esto es imprescindible la libertad y también el libre mercado. Que exista un sector privado fuerte y participativo junto a los entes públicos que apoyen como en todos los programas de desarrollo del país, de tal manera que conjuguen el crecimiento económico con el desarrollo social”, manifestó.



A groso modo, dijo que precisamente esa filosofía ha inspirado su trayectoria y lleva a sus empresas a tener una clara conciencia de su responsabilidad, lo que les ha permitido llegar a mercados, satisfacer a sus clientes e impactar en comunidades a través de la Fundación García-Almánzar, movido por el compromiso con el bienestar de todos los actores involucrados.



“Hoy con orgullo puedo afirmar que nuestros esfuerzos empresariales han logrado un impacto económico y social, primero en Santiago, luego en la región y finalmente alcanzamos a toda la isla”, subrayó.



El presidente de Grupo Linda recibió la placa de reconocimiento de la mano de Jairon Severino, director-fundador del periódico elDinero; del presidente del Editoral CM, Carlos José Martí; y del ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Víctor- Ito- Bisonó.



Félix María García es un empresario de Santiago de los Caballeros que ha sobresalido en diversas áreas productivas gracias a su espíritu emprendedor en los negocios.



Su trayectoria lo convierte en uno de los hombres más influyentes, no solo de la región del Cibao, sino también del país, debido a que ha trascendido en el mundo de los negocios.



Su carrera empresarial comenzó en American Can Company, hoy Envases Antillanos, como gerente de planta. Alcanzó 16 años después la presidencia de esta empresa.



Luego, el señor Félix María García adquirió la empresa agroindustrial Transagrícola y más adelante Envases Antillanos, para dar origen a lo que hoy conocemos como Grupo Linda. En 2013 recibió el doctorado Honoris Causa Humanidades conferido por la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra PUCMM.

Al frente de marcas con prestigio y credibilidad

El ingeniero Félix García ha influido en marcas importantes como Tucán, pinturas que produce y comercializa, y Kanny de la empresa La Fabril. Así como elCaribe, uno de los diarios impresos más importantes de la República Dominicana, propiedad de García y Manuel Estrella. Es accionista en los canales CDN 37 y CDN Sports, especializados en noticias y deportes, respectivamente. Además, ha incursionado en la radio con CDN Radio FM.