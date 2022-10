Whaleska Suazo es la propietaria de un emprendimiento de jugos orgánicos que camina por el éxito; está en La Romana, pero tiene planes de volar más

Whaleska Suazo conoce perfectamente lo dulce que puede resultar un negocio cuando se pone mucho empeño en él.



Es la propietaria de un emprendimiento que se enfoca básicamente en las ventas de jugos orgánicos frozen y “smoothies” o batidos y una emprendedora en constante evolución.



“Froz3n Juice”, como se llama su empresa, surgió en un momento complicado para el mundo, pero eso no ha impedido su expansión y éxito. Ha logrado saltar obstáculos y seguir por buen camino.



Nació en plena pandemia de covid-19, en el mes de agosto de 2020, en un momento en el que Whaleska estaba desempleada y debía buscar los mecanismos para sacudirse de las adversidades que implica un recorte o caída de ingresos económicos.



Eran momentos difíciles, pero sentarse a lamentar no aportaba nada. “Tuve que buscar alternativas para seguir generando, y lo hice de la mano de mi socia Ramona Rosario, que aportó el 50 % de los recursos con que se inició este proyecto”, rememora Whaleska en una conversación a media mañana.



Froz3n Juice empezó como han comenzado muchos proyectos que hoy día son gigantes: partió siendo pequeño y desde abajo, pero con ganas de crecer.



“Comencé en el área de lavado de mi casa y en la actualidad estamos posicionados en dos locales en La Romana”, dice la propietaria, sin esconder ni por un instante la satisfacción que le genera ver el curso que lleva su proyecto.



La empresa se encuentra en diferentes plataformas de delivery. El crecimiento ha sido ciertamente grande; de tener 10 clientes fijos, en la actualidad llega a cientos de personas cada mes.



“La idea partió de un emprendimiento de mi madre, que en ese momento vendía bocadillos, y decidí asumir las bebidas, pero ofreciendo una propuesta creativa y divertida, que fue el resultado de combinar frutas”, explica la empresaria.



Hay emprendimientos, negocios, que surgen con el dinero de la alcancía o con las prestaciones de un empleo anterior.



El de Whaleska Suazo empezó con la ayuda del apalancamiento de un mínimo presupuesto… de las ventas que iban apareciendo principalmente desde plataformas de envío en tiempos de pandemia.



El negocio no tiene un target o foco de público específico. No se limita a un paladar equis. Los jugos los pueden consumir desde grandes hasta chicos, asegura.



¿De qué frutas son elaborados los jugos?, pregunta elCaribe. “Los preparo de mango, de fresa, de limón, de melón, chinola, piña, açaí, pitahaya y banana.



La açai es una pequeña baya (como si fuese una uva) rica en nutrientes y antioxidantes. En la Amazonia se le considera antienvejecimiento. En el caso en cuestión, la fruta es importada desde Brasil.



Desde el punto de vista de la propietaria de Froz3n Juice, las condiciones están dadas en República Dominicana para que negocios como el suyo prosperen.



“Ciento por ciento, pues el factor orgánico y la calidad de nuestra agricultura, con condiciones exportables, son una marca país. Los consumidores están siendo cada vez más exigentes frente a los estándares de calidad. Estamos al tanto de eso y cuidamos cada detalle”, expone.



El negocio de Whaleska no está solo en el mercado, existe competencia. Sin embargo, ella defiende a capa y espada lo que hace. Y lo garantiza.



“Nuestros jugos frozen son totalmente orgánicos, incluido el endulzante que es totalmente natural”, dice.

Y agrega: “Las frutas son el componente principal y aportan al cuerpo vitaminas, como también energizante natural. Es una manera de refrescarte y aportar a tu cuerpo componentes que le hacen bien a la salud”.



De forma directa la empresa genera cuatro empleos, a razón de dos por cada sucursal. “No obstante, de forma indirecta es exponencial, tomando en cuenta las personas que actúan cada día como delivery, de un lado y de otro”, explica.



La empresa se puede ubicar por redes sociales vía @froz3n.juice y contactar por el teléfono (829) 258 7243.



La primera sucursal está en la calle Castillo Márquez #20, Centro de la Ciudad de La Romana, en el Restaurante Whelhams. Y la otra sucursal en la Teófilo Ferry #46, La Romana, exactamente en el comercio Querit Catering.



Whaleska Suazo tiene una mirada amplia, en términos de lo que quiere. Se visualiza en varios años con franquicias a nivel nacional e internacional.



“De hecho, mi socia reside en Estados Unidos y ya estamos casi listas para nuestra primera sucursal fuera del país, en Boston”, informa.



La capacidad instalada del negocio es para ofrecer al mercado 500 Jugos, mensuales. “Y más; todo depende de cómo venga cada mes”, calcula la dueña.



¿Sí tuvieras que pedir la mejoría de cuatro puntos en el país, cuáles serían?, se le pregunta. Su respuesta es: “Necesitamos más apoyo fiscal a emprendedores, más importancia para la formalización, condiciones para que accedan más inversiones e incentivar la competencia”.



¿Cómo es un día en una empresa como la tuya?, pregunta este diario.



“Mmm, es dinámico, y cada día es un aprendizaje. Tenemos disponibles, por ejemplo, la personalización de jugos (un cliente puede combinar diferentes frutas)”, responde sin dar rodeos.