El gobernador del Banco Central de la República Dominicana (BCRD), Héctor Valdez Albizu, mantuvo una reunión con la junta directiva de la Asociación de Inversión Extranjera (ASIEX), encabezada por su presidente, Alejandro Peña Prieto.



Pasaron revista al comportamiento de la economía dominicana y a los elementos que conforman su atractivo para la inversión extranjera directa (IED), especialmente en la actual coyuntura de incertidumbre internacional.



En el encuentro celebrado en la sede del BCRD, Valdez Albizu señaló: “Por concepto de inversión extranjera directa, se han recibido US$ 1,329 millones durante el periodo enero-marzo de 2025, y se espera que estas superen los US$4,700 millones para final de año”.



En ese tenor, el gobernador destacó que “estos ingresos por divisas favorecen la estabilidad relativa del tipo de cambio”, y les informó que “esta coyuntura ha permitido mantener un nivel adecuado de reservas internacionales, las cuales alcanzaron al cierre de mayo los US$ 14,643.6 millones, lo que representa un 11.6 % del producto interno bruto (PIB) y cubre 5.4 meses de importaciones, por encima del umbral recomendado por el Fondo Monetario Internacional (FMI)”.



Valdez Albizu anunció, también, a los miembros de la ASIEX: “El indicador mensual de actividad económica (IMAE) correspondiente al mes de mayo de 2025 mostró una expansión interanual de 3.1 %, superior a la variación interanual de 1.7 % registrada en el mes de abril, y conforme a las previsiones actuales del BCRD, al término de 2025 el PIB de la República Dominicana crecería entre 3.5 % y 4.0 %, con inflación dentro del rango meta de 4 % +/- 1 %, y el déficit de la cuenta corriente por debajo del 3 % del PIB, cubierto completamente por la inversión extranjera directa”.



En cuanto a los datos más recientes sobre la economía dominicana, el gobernador indicó: “Las remesas en el periodo enero-mayo experimentaron un crecimiento del 11.9 % respecto a igual periodo de 2024, tras alcanzar los US$ 4,903.0 millones”.



A su vez, Valdez Albizu destacó que las exportaciones enero-mayo crecieron un 9.8 % respecto a igual periodo de 2024, al alcanzar los US$ 6,130.4 millones.



Peña Prieto mostró en nombre de la ASIEX la satisfacción por lo que considera un “sobresaliente manejo de la macroeconomía en República Dominicana, los incentivos y la estabilidad que notablemente ha proporcionado el BCRD para el mantenimiento de un clima favorable para la inversión en el país, así como la resiliencia de la economía dominicana frente a la incertidumbre internacional, el nivel creciente de infraestructuras, el atractivo fiscal, la fortaleza jurídica y la paz social, junto a los claros signos de crecimiento que muestran las estadísticas del país”.



Valdez Albizu mostró su confianza en que “la nación siga avanzando en este sector y se creen nuevas oportunidades de IED aprovechando la incidencia del ‘nearshoring’, la evolución muy destacable del turismo, la producción en alza de las zonas francas, sin olvidar un sector bancario bien capitalizado y respaldado con tecnología punta, convirtiéndose así en un referente en América Latina”.

Presentes en encuentro

Por ASIEX estuvieron Juan Velásquez, vicepresidente ejecutivo; Luis Espínola, segundo vicepresidente; Mario Torres, tesorero; Edwin de los Santos, expresidente; Patricia Bobea, directora ejecutiva; y Danilo Ginebra, secretario. Acompañaron al gobernador, Clarissa de la Rocha de Torres, vicegobernadora; Ervin Novas Bello, gerente; Joel González, subgerente del departamento de programación monetaria y estudios económicos; Ramón Antonio González, subgerente de cuentas nacionales y estadísticas económicas; y Brenda Villanueva, subgerente del departamento internacional, entre otros representantes.