Punta Cana. Meliá Hotels International (“Meliá”) (BME: MEL), una de las principales empresas hoteleras vacacionales del mundo, que opera más de 380 hoteles en 40 países, y su socio Falcon’s Beyond (“Falcon’s Beyond” o la “Compañía”), una empresa global de desarrollo de entretenimiento, anunciaron la apertura de Falcon’s Resort by Meliá | All Suites Punta Cana.



Se trata del primer complejo turístico que abre bajo la nueva marca basada en el ocio y el entretenimiento, Falcon’s Resorts by Meliá que ofrece una experiencia hotelera única de “resortainment”.



El proyecto está siendo financiado, en su fase inicial, por el Banco Popular Dominicano. Forma parte del acompañamiento estratégico que históricamente esta entidad bancaria ha otorgado al sector, a sabiendas de su gran impacto para el desarrollo del país. Ejecutivos de la entidad bancaria estuvieron presente en el anuncio, encabezados por el presidente ejecutivo del Banco Popular, Christopher Paniagua.



La nueva marca combina a la perfección las comodidades de un complejo hotelero de lujo con extraordinarias experiencias de entretenimiento, incluido el acceso a un nuevo parque temático de primera categoría: Katmandú Park | Punta Cana a pocos pasos del establecimiento. Desde ahora y hasta el 15 de marzo de 2023, los huéspedes del complejo recibirán acceso exclusivo a una selección de atracciones, a modo de anticipo antes de que el parque al completo abra sus puertas al público. En el futuro, los huéspedes también tendrán acceso directo a una cuidada selección de restaurantes, tiendas y lugares de ocio variados y llenos de diversión, como parte de una experiencia de destino más amplia que se está desarrollando.



Falcon’s Resort by Meliá | All Suites Punta Cana, un complejo de cinco estrellas todo incluido situado en la icónica playa de Bávaro de la República Dominicana, es una transformación en varias fases de dos establecimientos Meliá existentes, Paradisus Grand Cana y Garden Suites by Meliá, que comprenden 622 habitaciones. La primera fase se ha rebautizado como Paradisus Grand Cana e incluye 432 suites de lujo, tres piscinas, nueve restaurantes especializados y un spa y gimnasio de primera categoría. La segunda fase, el cambio de marca de Garden Suites by Meliá, incluirá 190 habitaciones, que estarán terminadas a finales de 2023. Integrarán la belleza del paisaje caribeño, las zonas comunes están llenas de luz natural y han sido diseñadas para inspirar una diversión sofisticada y llena de vida que complemente la marcada personalidad del establecimiento.

Beyond Suites y los principales detalles

Diseñadas para todo tipo de viajeros, las suites del establecimiento tienen entre 74 y 277 metros cuadrados, con amplias zonas de estar, balcones privados amueblados y terrazas con espectaculares vistas al jardín o a la piscina principal. Las espaciosas suites cuentan con una zona de comedor y barra de bar para disfrutar de un cóctel o un café por la mañana y una sala de estar equipada con una smart TV y cómodos asientos.