El Banco Central de la República Dominicana (BCRD) informó que el índice de precios al consumidor (IPC) presentó una variación mensual de 0.31 % en marzo de 2025.



Con este resultado, la inflación interanual medida desde marzo de 2024 hasta marzo de 2025, se ubica en 3.58 %, manteniéndose por dieciséis meses consecutivos entre el límite inferior y en el centro del rango meta de 4.0 % ± 1.0 %, es decir, desde diciembre de 2023.



De acuerdo al BCRD, la inflación interanual de marzo de 2025 se encuentra entre las más bajas de las economías no dolarizadas de América Latina.



En lo que respecta a la inflación subyacente interanual, el órgano rector de la política monetaria informa que se situó en 4.24 % en marzo 2025, al registrar una variación mensual 0.40 % en dicho mes. De esta manera, la inflación subyacente interanual permanece dentro del objetivo establecido por el Banco Central. Este indicador permite extraer señales más claras para la conducción de la política monetaria, debido a que excluye algunos artículos que normalmente no responden a las condiciones de liquidez en la economía, como son los alimentos con gran variabilidad en sus precios, los combustibles y servicios con precios regulados como la tarifa eléctrica, el transporte, además de las bebidas alcohólicas y el tabaco.



El análisis comparativo del mes de marzo con febrero de 2025 reveló que la inflación de 0.31 % reflejada en el IPC general, se deriva principalmente de los incrementos observados en los grupos Transporte (0.63 %), Comunicaciones (1.40 %), Bienes y Servicios Diversos (0.39 %), Restaurantes y Hoteles (0.41 %) y Vivienda (0.23 %).



El informe mensual del BCRD destaca que el grupo Alimentos y Bebidas No Alcohólicas, el de mayor ponderación en la canasta, ha mostrado una desaceleración en el ritmo de crecimiento de sus precios desde diciembre 2024, cuando registró una variación de 1.53 %, seguida de 0.83 % en enero, 0.25 % en febrero, hasta ubicarse en 0.09 % en el mes de marzo. Este comportamiento obedece a la evolución reciente de los precios de algunos artículos de elevada participación relativa en la canasta, como el pollo fresco, los plátanos verdes y maduros, las cebollas, los guineos verdes, entre otros, que han revertido su tendencia alcista.



En cuanto a la tasa de variación de 0.63 % del grupo Transporte, responde a los incrementos de precios en automóviles, tarifas de pasaje aéreo, de reparación de vehículos y servicio de transporte terrestre urbano e interurbano.



El rubro Comunicaciones, segundo en aporte a la inflación del mes, evidenció una variación de 1.40 %, impulsada por el incremento en los precios de los servicios combinados de telecomunicaciones, destacándose las alzas reportadas en servicios de trasmisión de datos en línea (streaming).



El índice de precios del grupo Bienes y Servicios Diversos registró una inflación de 0.39 % como resultado de los aumentos de precios en algunos servicios de cuidado personal.



En tanto que el IPC de Restaurantes y Hoteles mostró una variación de 0.41 % debido a incrementos en los precios de los servicios de alimentos preparados fuera del hogar.

Inflación por estratos socioeconómicos

Los resultados de los índices de precios por estratos socioeconómicos, reflejaron tasas de inflación de 0.14 % en el quintil 1, 0.15 % en el quintil 2, y de 0.22 % en el quintil 3. Los quintiles de mayores ingresos, quintiles 4 y 5, presentaron variaciones de 0.28 % y 0.42 %, respectivamente. Las tasas más elevadas registradas en los quintiles 4 y 5 se explican por el mayor impacto del grupo Transporte, producto del incremento en los precios de los vehículos y las tarifas del pasaje aéreo, sumado a la incidencia de los ajustes en los precios de los servicios de telecomunicaciones. Los niveles más bajos de inflación en los quintiles 1 y 2 responden a la desaceleración del ritmo de crecimiento de los precios de los alimentos.