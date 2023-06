El Banco Central de la República Dominicana (BCRD) informó que el índice de precios al consumidor (IPC) registró una variación mensual de -0.20 % en mayo de 2023, poniendo la inflación interanual en el nivel más bajo en los últimos 34 meses.



Explicó que con este resultado la inflación medida en termino de sus comportamiento en 12 meses calculada desde mayo 2022 a mayo 2023 se redujo a 4.43 %, siendo esta la tasa más baja verificada desde julio 2020.



El BCRD señaló que de esta manera la inflación retorna a su rango meta de 4.0 % ± 1.0 % establecido en el programa monetario, convergiendo anticipadamente.



En su informe, el ente emisor establece que la inflación subyacente interanual continua con una tendencia descendente al situarse en 5.51 % en mayo de 2023 (178 puntos básicos por debajo del máximo de 7.29 % registrado en igual mes del año 2022). Explica que este indicador permite extraer señales más claras para la conducción de la política monetaria, debido a que excluye algunos artículos que normalmente no responden a las condiciones monetarias o de liquidez en la economía, como son los alimentos con gran variabilidad en sus precios, los combustibles y servicios con precios regulados como la tarifa eléctrica, el transporte, además de las bebidas alcohólicas y el tabaco.



Asimismo, el estudio del BCRD, que se publica íntegro en otra parte de esta edición, destaca que la inflación subyacente, vinculada más estrechamente a las condiciones monetarias, viene registrando variaciones mensuales de 0.28 %, 0.32 % y 0.20 % en los meses de marzo, abril y mayo de 2023, respectivamente, tasas que al anualizarse resultan consistentes con una inflación interanual dentro del rango meta de 4.0 % ± 1.0 %. De igual modo, enfatiza que la variación negativa observada en el IPC general durante el mes de mayo de 2023 se explica principalmente por la disminución en las tarifas de los combustibles dispuestas por el gobierno, así como la caída en el precio de pollo fresco y los plátanos, alimentos de alta ponderación en la canasta familiar.



Variación por grupos



El BCRD explica que el análisis por grupos del IPC general muestra que el de mayor incidencia en la inflación del mes de mayo de 2023 fue Alimentos y Bebidas No Alcohólicas al variar -0.63 %. Además, contribuyeron los grupos Vivienda (-0.62 %) y Transporte (-0.31 %).



En sentido contrario, se observaron variaciones positivas en los índices de los grupos Restaurantes y Hoteles (0.40 %), Bienes y Servicios Diversos (0.30 %) y Educación (0.90 %).



El informe establece que la variación de -0.63 % en el índice de precios del grupo Alimentos y Bebidas no Alcohólicas, el de mayor aporte al resultado del IPC general, obedece fundamentalmente a las disminuciones de precios observadas en artículos de alta ponderación en la canasta familiar como el pollo fresco (-3.72 %), plátanos verdes (-5.77 %), limones agrios (-27.67 %), ajíes (-9.51 %), huevos (-1.91 %), guineos verdes (-3.01 %), cebollas (-4.79 %), plátanos maduros (-4.95 %) y chinolas (-7.13 %), mientras que otros bienes alimenticios registraron alzas en sus precios tales como arroz (1.29 %), aguacates (12.10 %), naranjas (11.25 %), auyama (6.59 %) y yuca (1.13 %). En tanto que el IPC del grupo Vivienda, el segundo de mayor incidencia en el resultado del índice general en mayo de 2023, arrojó una variación de -0.62 %, explicada mayormente por la baja de 3.69 % en el precio del GLP de uso doméstico, contribuyendo además la caída observada en el kerosene (-4.30 %).



El GLP propició baja en el grupo Transporte



La variación de -0.31% en el IPC del grupo Transporte refleja principalmente las disminuciones de precios verificadas en el gas licuado de petróleo (GLP) para vehículos (-3.69 %), las gasolinas premium (-0.42 %) y regular (-0.22 %) y el gasoil (-0.26 %), como resultado de los ajustes semanales dispuestos por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), a partir del 6 de mayo de 2023. Además, registraron baja de precios los automóviles (-0.33 %) y las gomas (-1.69 %). En sentido contrario, se verificaron aumentos en los precios de los pasajes aéreos (3.50 %), incidiendo en que la variación negativa de este grupo no fuese de mayor magnitud.



El IPC del grupo Restaurantes y Hoteles varió 0.40 % esencialmente por los incrementos en los precios de los servicios de comidas preparadas fuera del hogar como plato del día (0.45 %), servicio de pollo (0.40 %), servicio de víveres con acompañamiento (0.27 %), sándwiches (0.44 %) y jugos servidos fuera del hogar (0.57 %). La variación de 0.30% en el IPC del grupo Bienes y Servicios Diversos responde básicamente a los incrementos de precios observados en los servicios y los artículos de cuidado personal, que crecieron 0.70 % y 0.07 %, respectivamente.