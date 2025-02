El Departamento de Sanidad Vegetal del Ministerio de Agricultura rindió un informe oficial sobre la sospecha de hallazgo de nematodos en una finca de papa ubicada en esta demarcación.



La institución indicó que tras poner en marcha el protocolo cuarentenario y realizar las pruebas de laboratorio de lugar, no se encontraron cultivos con presencia de nematodos del género heterodera. Rosa Lazala, directora de Sanidad Vegetal, al encabezar una rueda de prensa, dijo que esta enfermedad mantiene su estatus de plaga cuarentenaria ausente de la República Dominicana, gracias a la vigilancia fitosanitaria y a las condiciones climáticas del país, que no le son favorables.



La funcionaria exhortó a los productores de papa a que se acerquen a las autoridades de este Ministerio para aclarar dudas o sospechas en el orden fitosanitario y no llevarse de falsas informaciones que afectan la imagen de la producción agrícola. “Continuaremos con un proceso de toma de muestras en todo el valle de Constanza, para seguir realizando los estudios correspondientes, hasta que se tenga una evidencia científica”, informó Lazala.



El informe oficial indica que el país está en contacto con el laboratorio del Centro Nacional de Referencia Fitosanitaria del Senasica de México, para cuando comience la cosecha de papas enviar muestras a fin de determinar la presencia o no de la plaga. Los datos ofrecidos indican que de igual modo el Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (OIRSA), apoya el proceso.



Los técnicos de la zona agrícola de Constanza, que realizaron un muestreo masivo de las fincas de papa del valle y sus alrededores, no encontraron presencia del nematodo en cuestión, por lo que la sospecha se mantiene en una sola finca que ya está intervenida. Por instrucciones del ministro de Agricultura, Limber Cruz, estas labores seguirán, para salvaguardar la producción nacional de rubros en el Valle de Constanza y cualquier otra zona agrícola del país.