El Ministerio de Agricultura de República Dominicana aseguró ayer que la influenza aviar, también conocida como gripe o peste aviar, no representa peligro para la producción nacional.



Esto se debe a las medidas preventivas tomadas por productores y el gobierno para impedir la llegada del virus al país. El ministro de Agricultura, Limber Cruz, destacó que la producción de huevos se ha incrementado a más de cien millones de unidades por mes, superando considerablemente las de años anteriores. “Tenemos huevos suficientes y mantenemos activados los protocolos de control, con el propósito de impedir la entrada de la peste al país”, afirmó Cruz al periódico elCaribe.



Ese volumen de huevos alcanza para abastecer el mercado interno y para exportar. El sector de huevos está compuesto por un conjunto de asociaciones, diseminadas en la geografía nacional.



Estos productores han implementado en sus granjas medidas de bioseguridad y control sanitario para prevenir la entrada de enfermedades aviares, incluyendo la influenza. República Dominicana no solo está produciendo para los 11 millones de dominicanos; sino además para Haití, Cuba (lugar al que ha estado enviando) y para otras islas.



El valor del alimento



El huevo es considerado uno de los alimentos de mayor valor nutricional; su alto contenido de proteína, vitaminas y minerales son esenciales para el ser humano en cualquier etapa de su vida. Su riqueza nutricional es utilizada como el referente mediante el cual se mide el valor nutritivo de otros alimentos.



Según cifras publicadas en 2024, República Dominicana consume entre el 85 y el 87% del total de huevos producidos, pues el restante se exporta. Se ha calculado que el consumo per cápita local ronda los 223 huevos. La cifra puede haber variado a 2025.