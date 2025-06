Presidente del Conep, Celso Juan Marranzini, invita a contruir visión-país para salir “trampa del ingreso medio”

El presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), Celso Juan Marranzini, llamó ayer a los diferentes actores de la vida nacional a romper con el estancamiento estructural y, en consecuencia, construir una visión-país que trascienda gobiernos para que esta nación salga de lo que consideró la “trampa del ingreso medio”.



Durante el acto de celebración del 62 aniversario del Conep y del Día Nacional de la Empresa Privada, el dirigente empresarial aseguró que la organización tiene la convicción firme en el papel transformador del sector privado para que el país alcance su máximo potencial.



Al pronunciar el discurso central de la actividad, encabezada por la vicepresidenta Raquel Peña y que concentró a la clase empresarial, política, social y otras áreas, Marranzini recordó que al vivir en tiempos marcados por la incertidumbre, donde el rediseño de las cadenas de suministro, la aceleración tecnológica impulsada por la inteligencia artificial y las recientes medidas de política comercial por parte de muchos socios que están redefiniendo el comercio global, este país se ve retado a fortalecer su resiliencia, diversificar su inserción externa y planificar con mayor previsión.



En ese sentido, el presidente del Conep destacó que la República Dominicana cuenta con los recursos, el empuje y el talento para alcanzar un mayor nivel de desarrollo, pero advirtió que es urgente actuar con determinación frente a desafíos estructurales como la calidad educativa, el gasto público, la informalidad, la competencia desleal y la eficientización de la gestión municipal y del ordenamiento territorial.



“Hemos dado pasos importantes, pero el contexto actual nos exige más y más rápido. Porque el mundo no nos va a esperar. Competimos con países que están tomando decisiones audaces. Y si aspiramos a más, debemos actuar con más ambición. Debemos romper con el estancamiento estructural y construir una visión-país que trascienda gobiernos. El Banco Mundial advirtió en su informe de desarrollo global que la República Dominicana es uno de los 108 países atrapados en la “trampa del ingreso medio”. No estamos condenados a eso. Tenemos todo para estar entre los extraordinarios”, expresó.



Mayores empleos, PIB e inversión



En ese contexto, Marranzini resaltó el papel estratégico del sector privado, que genera el 86 % del empleo, aporta el 85 % del PIB y representa el 90 % de la inversión, al tiempo que subrayó la importancia de mantener la estabilidad institucional como base para atraer inversión, generar oportunidades y fortalecer la cohesión social.



Como desafíos complejos que tiene el país, citó la creciente crisis en Haití al referir que esa nación está controlada casi en su totalidad por bandas armadas. Dijo que esta situación plantea un riesgo inmenso, multidimensional que impacta la seguridad y economía nacional y que plantea un desafío permanente a la estabilidad del país y todo el continente.



Sostuvo, en ese sentido, que este es un tema que exige respuestas integradas y consensuadas y que por ello, el Conep valora y reconoce la altura y responsabilidad con la que han actuado, en esta coyuntura, los presidentes Luis Abinader, Danilo Medina, Leonel Fernández e Hipólito Mejía. Se recuerda que estos han iniciado un diálogo para abordar el tema.



“Cada dominicano debe valorar este gesto poco frecuente en la región, donde lamentablemente vemos una proliferación de regímenes antidemocráticos o populistas. Reunir al liderazgo político en torno a un objetivo común demuestra madurez institucional y sentido de Estado. Saludamos la convocatoria al Consejo Económico y Social, y confiamos en que este diálogo se traduzca en acciones concretas”, puntualizó.



Monitoreo de indicadores



Durante el acto, el vicepresidente ejecutivo del Conep, César Dargam, presentó la nueva plataforma de monitoreo a los indicadores para dar seguimiento al cumplimiento de las propuestas estratégicas surgidas de la X Convención Empresarial. La plataforma de seguimiento incluye más de 87 indicadores.



En su intervención, Dargam indicó que según los indicadores monitoreados, se hace necesario seguir trabajando para la mejora de temas que son clave para el desarrollo de esta nación, entre los que figura el sector eléctrico al comentar que aún presenta niveles de pérdida por encima del año 2023; el alto potencial del sector minero y de la construcción que afirma, debe ser impulsado para mover la aguja del desarrollo.



También, añadió, hay que seguir trabajando en la educación, debido a que sigue siendo uno de los principales retos con efectos transversales en la sociedad y en la informalidad y el comercio ilícito, al indicar que siguen siendo trabas relevantes para la competencia sana, tanto de las Mipymes como de las grandes empresas.



“Medir es parte esencial de transformar. Lo que no se mide, no se gestiona; y lo que no se gestiona, no cambia. Por eso, esta plataforma permitirá dar seguimiento público y transparente a las iniciativas priorizadas durante la Convención, evaluar logros, identificar rezagos y reforzar la articulación con los distintos sectores”, precisó.



El vicepresidente del Conep enfatizó que no se trata solo de compromisos en papel, sino de convertir ideas en resultados, y resultados en confianza. “Porque en tiempos de alta demanda social, cumplir es más que una responsabilidad: es una forma de liderazgo”, subrayó.



El evento contó con la participación especial de Jorge Guajardo, exembajador de México en China y asesor en riesgos globales, quien ofreció una conferencia sobre la reconfiguración del mapa geopolítico mundial y las oportunidades estratégicas que emergen para países como la República Dominicana, en un escenario marcado por cambios en las cadenas de suministro, tensiones comerciales y avances tecnológicos. En ese contexto, indicó que en medio de la realidad de lo que era una guerra arancelaria entre China y Estados Unidos, ha nacido una de cadenas de suministro en la que los países de América Latina y el Caribe tienen oportunidades.

Vicepresidenta Raquel Peña junto a empresarios, funcionarios y políticos.

Dice que han realizado esfuerzos extras

El vicepresidente del Conep, manifestó que ha quedado evidenciado un esfuerzo extra de las empresas, que en condiciones externas adversas como las que han incidido en las revisiones salariales, han facilitado ajustes por encima de las posibilidades, contribuyendo a que se produzca un ajuste que triplica la inflación acumulada en el período.



Como buenas noticias citó que la industria nacional ha anunciado compromisos de inversión para este año por RD$87,000 millones; que el sector de zonas francas se propuso la meta de aumentar 200 empresas; que se observan avances en la diversificación de la inversión y que se crearán 500,000 nuevos empleos.