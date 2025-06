República Dominicana sigue exhibiendo uno de los niveles inflacionarios más bajos de la región latinoamericana, entre las naciones no dolarizadas, y se mantiene dentro de las proyecciones que se había fijado el Banco Central.



De acuerdo con un detallado informe remitido por el órgano a los medios de comunicación, el índice de precios al consumidor (IPC) experimentó una variación mensual de 0.08 % en mayo de 2025, resultado con el cual la inflación interanual –medida desde mayo de 2024 hasta mayo de 2025- se ubicó en 3.84 %. Ha permanecido durante los últimos 25 meses dentro del rango meta de 4.0 % ± 1.0 % establecido por la institución, es decir, desde mayo de 2023.



La expresión “dentro del rango meta de 4.0 % ± 1.0 %” significa que el Banco Central tiene como objetivo mantener la inflación interanual alrededor del 4.0 %, pero permite cierta variación hacia arriba o hacia abajo de hasta, dentro de ese “círculo”



Por lo tanto, el rango meta comprende valores entre 3.0 % (4.0 % – 1.0 %) y 5.0 % (4.0 % + 1.0 %). Mientras la inflación se mantenga dentro de ese rango —es decir, entre 3.0 % y 5.0 %— se considera que está “dentro del rango meta”.



De Panamá a Argentina



En el contexto latinoamericano, los datos más recientes de inflación general hasta mayo de 2025 muestran que República Dominicana, con su 3.84 %, se mantiene entre las tasas más bajas de la región, solo superada por Panamá (-0.71 %), El Salvador (-0.11 %), Costa Rica (0.37 %), Ecuador (0.46 %), Guatemala (1.47 %), Perú (1.69 %) y Nicaragua (1.73 %). Por su parte, Paraguay registra un nivel cercano al de República Dominicana, con 3.58 %. Más arriba se encuentran México (3.93 %), Chile (4.52 %) y Honduras (4.54 %). En contraste, los niveles inflacionarios más elevados corresponden a Uruguay (5.05 %), Colombia (5.16 %), Brasil (5.53 %), Bolivia (15.01 %) y Argentina (47.30 %).



El Banco Central de República Dominicana (BCRD) explicó que en lo referente a la inflación subyacente mensual, la misma fue de 0.29 % en mayo de 2025. De esta manera, la inflación subyacente interanual se ubicó 4.22 %, manteniéndose dentro del rango meta fijado.



“Este indicador permite extraer señales más claras para la conducción de la política monetaria, debido a que excluye algunos artículos que normalmente no responden a las condiciones de liquidez en la economía, como son los alimentos con gran variabilidad en sus precios, los combustibles y servicios con precios regulados como la tarifa eléctrica, el transporte, además de las bebidas alcohólicas y el tabaco”, indicó la institución.



El BCRD dice en su informe mensual que el análisis comparativo del mes de mayo con abril de 2025 indicó que la inflación de 0.08 % continúa siendo influenciada por las reducciones de precios verificadas por segundo mes consecutivo en el grupo Alimentos y Bebidas No Alcohólicas, que registró variaciones de -0.17 % en abril y -0.16 % en mayo. Asimismo, el rubro Recreación y Cultura contribuyó a este resultado con una caída de 1.25 %. En sentido contrario, se evidenciaron incrementos en los grupos Bienes y Servicios Diversos 0.45 %, Restaurantes y Hoteles 0.44 %, Salud 0.54 %, Vivienda 0.15 %, Transporte 0.10 % y Educación 0.58 %.



Alimentos y bebidas



El reporte destaca que la tasa de variación de -0.16 % observada en Alimentos y Bebidas No Alcohólicas, grupo de mayor ponderación en la canasta familiar, obedece a las reducciones de precios de algunos artículos de elevada participación relativa, como plátanos verdes y maduros, papas, pollo fresco, entre otros, incidiendo de esta manera a una menor inflación en el mes de mayo con respecto a abril de 2025.



En cuanto al IPC del grupo Recreación y Cultura, el mismo registró una variación de -1.25 % producto a las disminuciones de precios en servicios de paquetes turísticos. En tanto que el grupo Bienes y Servicios Diversos exhibió una inflación de 0.45 % como resultado de los aumentos de precios en algunos servicios y artículos de cuidado personal. Mientras que el rubro Restaurantes y Hoteles presentó una tasa de variación de 0.44 %, explicada por el incremento en los precios de los servicios de alimentos preparados fuera del hogar.



El grupo Salud mostró una inflación de 0.54 % como resultado de los aumentos de precios en productos farmacéuticos, mientras que el grupo Vivienda evidenció una tasa de 0.15% derivada de las alzas en los servicios de alquileres y gastos comunes de la vivienda.



En relación con la tasa de variación del grupo Transporte (0.10 %), esta responde a la subida de precios en los servicios de transporte de pasajeros por carretera y en los servicios de reparación de vehículos. A su vez, la inflación de 0.58% observada en el rubro Educación se debe a los incrementos en las tarifas de enseñanza universitaria.

Comportamiento según zonas geográficas de República Dominicana

El órgano rector explica que el IPC de los bienes transables experimentó una variación de -0.16 % en mayo de 2025, derivada principalmente de las reducciones de precios en paquetes turísticos y automóviles, así como en algunos alimentos. Respecto a la variación mensual del índice de los bienes y servicios no transables, se situó en 0.33 %.



El Banco Central explica que la inflación por regiones geográficas en el mes de mayo comparado con abril de 2025 muestra que el índice de precios de la región Ozama, que comprende el Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo, experimentó una variación de 0.07 %, la región Norte o Cibao 0.05 %, la región Este 0.27 % y 0.05 % la región Sur.