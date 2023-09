La Asociación de Instituciones Rurales de Ahorro y Crédito (Airac) presentó el estudio sobre el perfil financiero del municipio de Los Alcarrizos, al considerarlo como una de las comunidades con mayor potencial para la industria de productos financieros.



El estudio mostró el dinamismo del referido municipio, resalta que es una comunidad con alto potencial para la demanda de productos y servicios financieros. Con más de 137,000 personas que generan ingresos anuales aproximados a los RD$50,000 millones, sin la intervención de ninguna entidad formal en el 70% de la generación de tales ingresos.



Los datos hacen evidente la gran oportunidad que existe para propiciar la inclusión financiera de la población, cuando establece: “Sólo las personas que actualmente no utilizan ninguna cuenta bancaria sobrepasan las 48,000”, y que más del 30% de las personas que recurren a un financiamiento no consideran siquiera usar como fuente una entidad formal.



El estudio señala, además, que “la alta participación de las opciones informales, tanto para ahorros como para préstamos, son evidencia de un mercado sin la oferta de valor adecuada por las instituciones financieras que actualmente sirven el mercado”.



“La inclusión financiera podrían hacerla las cooperativas”



Dentro de las conclusiones del estudio, que fue presentado ayer, se muestra que la inclusión financiera de la comunidad de Los Alcarrizos es una labor que pueden llevar a cabo las cooperativas de ahorro y crédito.



“Esto demandará, sin embargo, un planteamiento estratégico que tome como base los principios filosóficos del modelo cooperativo”, indica.



Sobre el anterior punto, Airac refiere que la oferta de valor de las cooperativas tendrá que contemplar la educación financiera como eje primario de acercamiento a la comunidad.



“Esta educación tendrá que adaptarse y ampliarse. El rol de la educación será imprescindible para una estrategia exitosa. Al igual que la incorporación de servicios como remesas, recargas, seguros y asistencias, servicios que son de alta demanda en la demarcación”, apunta.



Para la realización de esta investigación se analizó el perfil del mercado financiero de la comunidad de Los Alcarrizos, municipio de la provincia Santo Domingo que cuenta con una población de 333,836 habitantes, según estimaciones de la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE) del año 2020.



El director ejecutivo de la Asociación de Instituciones Rurales de Ahorro y Crédito, José Alejandro Rodríguez, explicó que se trata de la presentación del primero de diez estudios que la entidad tiene programado realizar en un periodo de tres años, con el objetivo de analizar las necesidades de las principales comunidades del país, e identificar el rol que puede tomar del modelo cooperativo en el desarrollo de ellas.



En ese sentido, agregó que los datos se usarán para desarrollar estrategias que mejoren las oportunidades de inclusión de sus habitantes. De igual forma, para que se adapten a sus patrones de demanda y a sus condiciones socioeconómicas. Dijo que los estudios se realizarán en comunidades que logren representar todas las regiones del país.