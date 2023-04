Al Viceministerio de Minas se han integrado unidades para trabajos claves, como es el de gestión comunitaria

La administración de gobierno que encabeza Luis Abinader ha dado muestras de compromiso con la minería responsable, una minería a la que se refiere con elevado interés en distintos foros -incluyendo internacionales- el ministro de Energía y Minas, Antonio Almonte.



Ha vuelto a platicar sobre el tema con propiedad en la entrevista Especial de elCaribe y CDN y no ha vacilado en señalar que esa minería ha de ser transparente y debe beneficiar a las comunidades donde se realizan actividades de ese tipo. De las respuestas que ha dado a cada pregunta formulada, ha quedado claro que solo los proyectos mineros basados en evidencia científica, que cumplan los estándares de minería responsable, tendrán licencia minera para operar.



El ministro acudió a la entrevista especial de Multimedios del Caribe, que engloba tanto la planta televisiva, como el periódico impreso y digital con todas sus redes sociales, en compañía de los viceministros Rafael Gómez, de Energía, y el de Minas, Miguel Ángel Díaz.



“Si nosotros legitimamos campañas a favor del turismo, de las zonas francas y de otros sectores, por qué no hacerlo por la minería, que es tan importante, en cuanto al ingreso al fisco”, cuestionó Antonio Almonte, siempre resaltando que la explotación minera debe ser responsable y que procure cuidar y proteger el medio ambiente.



“El problema fundamental de cara al futuro de la minería dominicana es cómo se construye una conciencia ciudadana-comunitaria que acepte y apoye la minería. Si eso no se produce, vamos a tener problemas. Y eso no es labor solo de un ministerio, ni solo del Gobierno, sino también de las empresas y de la sociedad, que pueden contribuir con ese tipo de conciencia”, indicó.



Al Viceministerio de Minas, responsabilidad de Miguel Ángel Díaz, se han integrado unidades para trabajos claves y puntuales, como el de Gestión Comunitaria. “La minería, desafortunadamente, ha tenido una percepción negativa y por lo tanto para nosotros es muy importante que la Unidad de Gestión Comunitaria aprenda a lidiar con los problemas comunitarios. Como parte de ese trabajo hemos desarrollado un plan de comunicación estratégica, el cual estamos ejecutando”, explicó Díaz.



Aseguró que el trabajo y el manejo de la política es tangible e informó de la preparación de un proyecto de ley que armonizará el sector. “Pero también en lo intangible se ha hecho gran labor… la de empezar a demostrarle a la ciudadanía los retos, los desafíos y los beneficios que el sector minero aporta a la economía dominicana”, planteó.



El viceministro Díaz recordó que en el 2020 se esperaba que el sector minero pagara RD$8,000 millones de impuestos en República Dominicana, pero pagó RD$22,000 millones. Dijo que en 2021 el pago fue de RD$23,000 millones, incluyendo adelantos.



“Y tenemos la ventaja con el sector minero, que cada vez que hay un choque externo a la economía el precio del oro se dispara. Ocurrió con la pandemia, ocurrió con la guerra de Rusia y Ucrania… El precio del oro se disparó a más de dos mil y pico de dólares la onza”, expuso.



Acción en lo rural y suburbano



En otra parte de la conversación, el ministro de Energía y Minas resaltó el trabajo que se realiza para dotar de electricidad a aquellas zonas donde aún no se tiene el servicio.



En República Dominicana alrededor de 1% de la población suburbana no tiene acceso a electricidad, a nivel rural es poco más de 7%, indican datos del Ministerio de Energía y Minas, sustentados a su vez con informaciones de la Encuesta Nacional de Hogares (Enhogar).



Almonte le dijo a elCaribe y CDN que el propósito del organismo, a través de la Dirección de Electrificación Rural y Suburbana (DERS) es reducir al mínimo posible esa situación. “Y por eso estamos casi todas las semanas, o por lo menos cada dos semanas inaugurando proyectos”, indicó.



Esos proyectos a los que hace referencia el ministro tienen varias características, y algunas de ellas es que son denominados extensión de redes, en comunidades bastante apartadas de la red troncal de transmisión y distribución. “Entonces, nosotros hacemos las instalaciones de postes, transformadores y redes para llevar la red hasta esa comunidad”, expuso.



El ministro, valiéndose de datos que mantiene muy frescos en su memoria, indicó que hace dos semanas fue inaugurado un proyecto en la comunidad Piedra Grande, en El Seibo, en beneficio de poco más de 80 viviendas. Dos semanas anteriores a esa inauguración el Ministerio había hecho lo mismo en La Culebra, que es un paraje del Distrito Municipal Vicentillo, provincia El Seibo.



A principios del año en curso, la institución, vía el DERS, había realizado un proyecto de electricidad fotovoltaica para la comunidad rural La Albahaca, situada en el trayecto a Higüey, provincia La Altagracia. En ese caso, se beneficiaron más de 50 propietarios de viviendas, con paneles solares.



Actualmente, siempre partiendo de las informaciones que suministró el ministro de Energía y Minas, se tiene un proyecto de más de 80 viviendas en Los Pajones-Nagua, provincia María Trinidad Sánchez.

Desde extensión de redes hasta las minicentrales

Sobre el proyecto en Los Pajones-Nagua, el Ministerio de Energía y Minas tenía previsto realizar un acto formal pasado mañana, es decir, el sábado, pero se pospuso para el sábado siguiente, se informó.



“Nosotros hacemos extensión de redes, hacemos colocación de paneles solares, mini centrales hidroeléctricas, como una muy importante que se está haciendo ahora mismo en Santiago Rodríguez; pero hemos inaugurado en Constanza y en lo que resta del año tenemos más de treinta proyectos de electrificación rural y suburbana”, apuntó Antonio Almonte.



República Dominicana está considerada como un país con gran potencial hidroeléctrico, con un índice de precipitaciones promedio que oscila entre 1,400 y 1,800 milímetros.



Así lo indica un estudio publicado en 2015 por el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (Intec).