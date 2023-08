Email it

LA ALTAGRACIA. En un paso decisivo hacia el fortalecimiento del turismo en la región Este del país, el ministro de Turismo, David Collado, ha dado inicio a la ejecución de una ambiciosa serie de proyectos de infraestructura vial en el pintoresco destino de Bayahíbe.



La inversión total en estas iniciativas supera los 253 millones de pesos, marcando un hito en la planificación y desarrollo del turismo local.



La inversión de RD$52,946,746 destinada a la reconstrucción de infraestructuras viales en Bayahibe constituye solo el primer paso de este programa integral de mejora. Además, Collado ha anunciado planes para invertir otros 200 millones de pesos en el área, consolidando así un compromiso sólido con la transformación de Bayahíbe en un destino turístico modelo a nivel nacional.



Los trabajos abarcarán la reconstrucción de alrededor de 11 ejes viales, distribuidos en dos zonas distintas dentro del municipio. Esta intervención no solo mejorará las conexiones entre diversas comunidades, sino que también contribuirá a aumentar la accesibilidad y el atractivo del destino en su conjunto.



El impacto de las obras en Bayahibe no pasa desapercibido. La presidenta del Cluster Turístico Romana-Bayahíbe, Ana García Sotoca, destaca su trascendencia, especialmente considerando la alta ocupación turística que caracteriza a este destino. Las mejoras en la infraestructura no solo beneficiarán a los visitantes, sino también a la comunidad local y a los empresarios que operan en la región.



El Comité Ejecutor de Infraestructuras en Zonas Turísticas (Ceiztur) asumirá la responsabilidad de llevar a cabo estas obras, asegurando su ejecución eficiente y efectiva. Además de la renovación de calles en 3.5 kilómetros, el proyecto incluirá la reconstrucción del estacionamiento del embarcadero hacia Isla Saona, el cual será completamente adoquinado.