El economista Haivanjoe Ng Cortiñas consideró que el país no requiere de una reforma fiscal para avanzar en la reducción de la pobreza y mejorar la distribución del ingreso, sino que lo que necesita es una reforma al gasto público a fin de que sea más productivo y alcance a un mayor segmento poblacional, como el de menores ingresos.



Sugirió como forma de abordar el tema de la reforma al gasto público, reducir los montos a partidas del presupuesto que poco o nada le aportan al país, tales son los casos de los gastos en sobresueldos, publicidad, viáticos, contrataciones de servicios no básicos, adquisición de minerales metálicos y no metálicos, textiles y alquiler, entre otros, los cuales si se ajustaran a los niveles de ejecuciones presupuestarios de años pasados, el Gobierno reduciría ese tipo de gasto en RD$ 29 mil millones al año.



El profesional de la economía recordó que, en la actual fiscalidad, el Gobierno y el país han logrado reducir la pobreza monetaria general de un 25.8 % a un 23.0 %, la distribución del ingreso ha progresado, al bajar la concentración del ingreso de 0.419 en el coeficiente de GINI a 0.378 y la economía crece en torno a un 5.0%.



En adición, destacó que los riesgos fiscales se han reducido, al país lograr bajar la presión de la deuda pública de un 56.6% a un 45.1% del PIB, las reservas internacionales netas se encuentran en niveles muy superiores a los requerimientos externos, podrían cubrir hasta el 488.0% de los compromisos de la deuda externa del corto plazo, también, las referidas reservas están en capacidad de duplicar el requerimiento de reserva para un trimestre de importación y, además, pueden soportar hasta el 180.0% de la masa monetaria requerida.



Ng Cortiñas indicó que el riesgo soberano de la deuda también se ha reducido, al descender el spread de 3.1 a 2.6, como factores colaterales positivos del entorno económico, tenemos una tasa de inflación que ha retornado al rango meta, situándose en mayo en un 3.20 % interanual y la depreciación monetaria es apenas de un 2.1%, lo que significa que el país está muy lejos de caer en el impago de su deuda pública. Agregó que luego de que el Gobierno mantuviera una política de gasto público expansiva y poco productiva, que lo ha llevado a estar ejecutando un gasto superior al RD$1.4 billón en el 2024 y en forma acumulada durante la presente gestión ha gastado RD$4.45 billones, indicativo de estar elevando el gasto público de un 16.3% del PIB a un 19.0%, el país lo que requiere es una reforma del gasto público y no una reforma fiscal, con más impuestos.

Gobierno alcanzaría ahorro de 54 mil millones

Al concluir con su declaración sobre la no necesidad de una reforma fiscal enfatizada en impuestos y favorecer cambios significativos en el gasto público, Ng Cortiñas aseguró que el Gobierno alcanzaría un ahorro total de no menos de RD$ 54 mil millones al año, equivalente a un 0.80% del PIB, lo que permitiría reducir el déficit fiscal a un 2.30% del PIB, un nivel adecuado para el manejo de las finanzas públicas sin traumas para la población.