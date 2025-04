La República Dominicana recibirá más de 10 aeronaves de la aviación general, en el marco del primer Fly In Internacional del 2025 que partirán de manera directa desde la feria de aviación Sun N’ Fun, en La Florida, considerada la segunda exposición aeroespacial más importante de los Estados Unidos.



Así lo informó Víctor Pichardo, director ejecutivo del Departamento Aeroportuario (DA), al momento de acordarlo en el evento de aviación con Jim Parker, presidente de Caribbean Flying Adventures y reconocido promotor de la aviación en los Estados Unidos.



“Esto es parte de los grandes esfuerzos que estamos realizando para desarrollar la aviación privada no comercial en la República Dominicana, y que gracias a nuestro presidente Luis Abinader y al ministro de Turismo, David Collado, hemos podido avanzar en la aplicación del Protocolo de la Aviación Privada No Comercial”, señaló Pichardo.



Este Flyn In, coordinado por Jim Parker, saldrá de la feria el 8 de abril con destino a la provincia Puerto Plata, República Dominicana, donde los visitantes realizarán trámites de Migración y Aduanas, así como repostaje de combustible, y continuarán su ruta hacia el Aeropuerto Doméstico Osvaldo Virgil, en Montecristi.



“La República Dominicana es el destino número uno en el Caribe para el turismo, vamos a trabajar juntos para avanzar en los vuelos privados también, es un destino muy diferente a Las Bahamas, porque ofrece montañas, ríos, playas y sobre todo, historia”, aseguró Parker.



Este grupo de turistas, de alto poder adquisitivo, tiene previsto realizar excursiones y actividades turísticas de disfrute de los recursos naturales hasta el 11 de abril, día en que regresarán a los EE.UU.



Al momento de su partida, desde ya se dispuso la apertura de operaciones internacionales limitadas en el aeropuerto doméstico Osvaldo Virgil.