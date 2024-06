El índice de precios al consumidor (IPC) tuvo una variación mensual de -0.04 % en mayo de 2024, informó este jueves el Banco Central de República Dominicana (BCRD).



Así las cosas, la inflación interanual, medida desde mayo de 2023 hasta mayo de 2024, se situó en 3.20 %, ligeramente mayor al 3.03 % del cierre del mes de abril. El BCRD explica que este resultado obedece a que en mayo de 2023 la inflación mensual fue de -0.20 %, por lo que esta menor base de comparación del mismo mes del año anterior arroja una variación interanual más alta en mayo del presente año, no obstante, la inflación mensual resultar negativa en – 0.04 %.



En cuanto a la inflación subyacente de los últimos doce meses, la institución monetaria indica que permaneció en 3.99 % al cierre del mes de mayo 2024, manteniéndose en torno al centro del objetivo establecido por el Banco Central de 4.0 % +/- 1.0 %.



De acuerdo con los datos que maneja la institución, este indicador permite extraer señales más claras para la conducción de la política monetaria, debido a que excluye algunos artículos que normalmente no responden a las condiciones de liquidez en la economía, como los alimentos con gran variabilidad en sus precios, los combustibles y servicios con precios regulados como la tarifa eléctrica, el transporte, además de las bebidas alcohólicas y el tabaco.



El órgano monetario resalta que, con este comportamiento de una inflación interanual de 3.20 % en mayo 2024, la República Dominicana se encontraría entre los países de menor inflación de América Latina, excluidas las economías dolarizadas (Panamá, Ecuador y El Salvador). Con respecto al análisis del IPC general mensual, es decir, en el comparativo de mayo con abril de 2024, se destaca el grupo alimentos y bebidas no alcohólicas como de mayor incidencia en el resultado del mes de mayo, al experimentar una variación de -0.67 %.



Es un comportamiento que se explica por las reducciones verificadas en los precios de bienes alimenticios de alta ponderación como pollo fresco, plátanos verdes y maduros, guineos verdes, ajíes, papas, yuca, limones, piña, aceite de soya, entre otros.



El banco explicó que las alzas de precios en los rubros aguacates, arroz, guandules verdes, agua purificada, naranjas y cebollas no fueron suficientes para contrarrestar las referidas disminuciones. El grupo Restaurantes y Hoteles registró una variación de 0.33 %, debido principalmente al aumento de precios de comidas preparadas fuera del hogar, como los servicios de plato del día y de víveres con acompañamiento.

Comportamiento visto por las distintas zonas

El órgano monetario establece que la inflación por zonas geográficas muestra que tanto el índice de precios de la región Ozama, que comprende el Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo, como la región Este variaron -0.02 % en mayo 2024, respecto a abril.



Los datos ofrecidos a los medios de comunicación indican que las zonas Norte o Cibao y Sur registraron las menores tasas en el referido período, con -0.07 % y -0.05 %, respectivamente.