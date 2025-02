El pleno de la Comisión Aeroportuaria y su órgano permanente, el Departamento Aeroportuario (DA), otorgaron una placa de reconocimiento al exministro de Obras Públicas y expresidente de dicho órgano colegiado, Deligne Ascención, por su disposición y apoyo incondicional durante su gestión, para el avance de ese sector.



La placa fue entregada por el director ejecutivo del DA, Víctor Pichardo, durante la reunión ordinaria de los miembros de la Comisión Aeroportuaria, realizada en la sede central de la institución aeroportuaria, con la participación de los incumbentes del órgano facultativo. “En nombre del Departamento y del mío propio, le doy las gracias por todo el apoyo que nos brindó, sobre todo en esos momentos difíciles cuando asumimos la gestión, en la que todos los aeropuertos estaban cerrados”, expresó Pichardo al referirse al impacto de la pandemia en las terminales aéreas.



Expuso que pese al momento difícil que se vivió en temas como la falta de recursos que encontró en la institución, desde que se acercó a Ascención en su rol de presidente de la Comisión Aeroportuaria, y le suministró las iniciativas que tenía para el relanzamiento, este no escatimó esfuerzo para apoyar de manera directa.



“Fue una gestión muy exitosa, muy productiva, tanto para la Comisión Aeroportuaria como para todo el país. Se han firmado grandes acuerdos de manera transparente. Gracias por todo apoyo para que los aeropuertos domésticos tengan sus pistas de aterrizaje en condición, y en el proyecto Red Nacional de Helipuertos”, puntualizó.



En tanto que Deligne Ascención, visiblemente contento y sorprendido, expresó que le ha tocado ser parte de varios comités ejecutivos, “pero este sin dudas ha sido el mejor”. “Agradezco este reconocimiento que me han dado dentro de la responsabilidad que he tenido”, expresó tras rememorar el entusiasmo que sintió en el sector aeroportuario.



La Comisión Aeroportuaria es un órgano colegiado.