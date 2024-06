Representantes del sector comercio indicaron ayer que se trata de una desinformación la noticia de que el precio del arroz aumentó un 60% este último mes, y aseguran que las alzas producidas oscilan entre 30% y 34%.



Iván García, presidente de la Federación Dominicana de Comerciantes y Andrés Cosma, presidente de la Asociación de Mayoristas en provisiones (Amaprosado) aseguraron que esta información crea nerviosismo en la población, agregaron también que hay suficiente arroz en las reservas, y niegan que haya un desabastecimiento del producto. “En estos momentos tenemos 4.8 millones de quintales de arroz que están en las factorías y en proceso de cosecha estamos hablando de alrededor de700 mil quintales. Son 5.5 millones de quintales y el consumo del arroz es de 1.1 millones de quintales mensuales”, dijo Iván García.



“Esa desinformación de que el arroz ha subido un 60 por ciento, a nosotros, la Asociación de Mayoristas de Santo Domingo, nos llevó a preocupación y comenzamos a trabajar los costos, y no, andan al por mayor del 14, al 15 por ciento y lo que tiene que ver con los detallistas no debe superar el 26 o el 27 por ciento aproximadamente. En la medida en que se habla de que el arroz sube un 60% eso crea una reacción en cadena negativa”, advirtió Andrés Cosma.



Mientras que Julián Parra, presidente de la Asociación de Mayoristas de los Mercados, indicó que el Gobierno se ha descuidado con los molineros y no interviene en los precios que estos colocan.



“Yo creo que en los últimos tiempos el Gobierno se ha despreocupado con los molineros (… ). El Gobierno no interviene cuando los molineros le suben 200 pesos mensuales, o sea los ha dejado sueltos, eso conlleva un sálvese el que pueda. Eso no es justo… nosotros creemos que no es así, de 60, pero si el Gobierno no interviene, en los próximos días los molineros llevarán a 7 mil pesos el saco, y no hay quien diga ¡Alto ahí! Porque es que están por su cuenta”, indicó.



Los representantes del sector explicaron que el año pasado se produjo una disminución en la producción de arroz, debido a la sequía, por lo que esto motivó que en enero y febrero autorizaran la importación de 1 millón 500 mil quintales del cereal.



Con respecto a DR-Cafta y su impacto en los productos Julián Parra denunció que los molineros son los únicos beneficiados con el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (DR-Cafta), explicó que cuando vienen los permisos le dan el 90% a ese sector y solo el 10% a la Asociación de Mayoristas de provisiones.



“Nosotros tenemos cuatro furgones de arroz, para los que nos dieron permiso en el DR-cafta. En enero el arroz estaba de 26 a 27 pesos; ahora está a 47, no lo hemos podido traer, porque entonces ¿a cómo va a salir la libra aquí en el país? Los molineros juegan con eso”, dijo Parra. Agregó que “cuando vienen los permisos se los dan todos a los molineros, le dan el 90 por ciento y el 10 por ciento al comercio”, expuso.



Desde su punto de vista, “en el comercio dominicano todo el mundo está de su cuenta”. Agregó que en las subastas, que ya fueron prohibidas había una “contumafia”. Y agregó: “Rifaban solo un furgón para los detallistas, y bajo acuerdo de aposento se asignaban hasta 50 y 60 furgones”. Sobre el azúcar los representantes del sector comercio explicaron que debido al huracán Fiona la producción disminuyó, lo que provocó la escasez del dulce en la población, por lo que el gobierno permitió la importación de alrededor de 145 mil toneladas.

Un rubro que enciende los debates si se toca

En los últimos días el tema relacionado con los precios del arroz ha estado muy activo. Y no es extraño que genere inquietud, tomando en cuenta que en el país el arroz es el producto más importante de la dieta alimenticia.



Iván García, presidente de la Federación Dominicana de Comerciantes, explicó que al producirse la prohibición de la entrada de la cuota preferencial al Central Romana, donde ellos eran los principales exportadores de azúcar, estos no pueden exportar, pero son los únicos dueños del mercado local y los otros ingenios están supliendo el azúcar que el CR exportaba.



Entiende que por esto el azúcar ha aumentado de precio, lo que tiene a los comerciantes desesperados, por no tener un suministro eficiente para poder vender el azúcar a precio de control.



Parra, sin embargo, explicó que el Central Romana no ha subido el azúcar de precio, pero hay un déficit, porque “a mí se me vendían 4 mil 200 sacos de azúcar por semana, ahora me asignaron 350 sacos. Ya no tengo azúcar”.



Dijo que en aquellos lugares donde aparece el dulce, se encuentra más caro. “Un problema de oferta y demanda”, indicó. “Los gobiernos solo favorecen a los dueños del país”, apuntó.