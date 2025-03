El ministro de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), Víctor -Ito- Bisonó junto a la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, encabezaron la reunión del Consejo Interinstitucional Público-Privado de Prevención del Comercio Ilícito.



En el encuentro se destacaron los avances alcanzados, así como nuevas medidas estratégicas que marcarán la agenda del 2025.



Ito Bisonó destacó que “gracias a las medidas implementadas a través de la Mesa de Ilícitos, espacio operativo de coordinación, durante los años 2022, 2023, 2024 y lo que va de 2025, no se han registrado muertes por consumo de bebidas adulteradas.”



De su lado, la magistrada Yeni Berenice Reynoso, al participar en la primera sesión del Consejo en el marco de su nueva gestión, indicó que “Para nosotros esta alianza es muy importante, para mí no es un protocolo, no es cumplir con estar aquí con ustedes, creo firmemente y nos preocupa bastante el ilícito comercio, porque sabemos los males que genera en la sociedad y lo que produce todo este tema.”



Durante la reunión, Mario Pujols, vicepresidente ejecutivo de la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), presentó las iniciativas del sector privado en esta lucha.



“El comercio ilícito y la competencia desleal representan un reto para el desarrollo económico. Es fundamental seguir fortaleciendo los esfuerzos para combatirlo y promover un entorno de competencia justa que impulse la productividad y el crecimiento del país”, destacó Pujols.



Avances y resultados recientes



En un operativo conjunto el pasado 20 de marzo, el MICM y el Cuerpo Especializado de Control de Combustibles y Comercio de Mercancías (Ceccom), desmantelaron una fábrica clandestina de alcohol en Cabral, Barahona, incautando más de 13,300 litros de alcohol ilícito y allanando una vivienda utilizada como almacén de insumos para su producción.



Otros avances expuesto, está la incautación de 41,417,395 unidades de mercancías ilícitas en 2024. Dentro de este total, se decomisaron 34,678,161 unidades de tabaco; 83,761 botellas de alcohol; 6,478,161 unidades de medicamentos; 50,832 galones de clerén y 26,480 estimulantes sexuales.



En lo que va de 2025, se han decomisado 15,215,708 unidades de mercancías ilícitas. Asimismo, fueron apresados los hermanos Genao, detenidos en febrero tras la incautación de más de 13,000 botellas de alcohol y 41,800 cajetillas de cigarrillos falsificados.

Las nuevas iniciativas por desarrollar en 2025

Para reforzar la lucha contra el comercio ilícito, el MICM presentó dos iniciativas clave para este año. La primera es el Dashboard de Comercio Ilícito, una plataforma innovadora que permite la centralización y visualización en tiempo real de todas las acciones realizadas por las instituciones involucradas. La segunda iniciativa es la Primera Encuesta Nacional sobre el Comercio Ilícito en República Dominicana.