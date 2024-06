Representantes de la Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana (ABA) y ejecutivos bancarios expusieron los avances en la implementación del Código WE FI en República Dominicana.



Lo hicieron en el Summit de Financial Alliance for Women, evento donde también adquirieron experiencias para fortalecer las estrategias de inclusión financiera, a fin de transmitir el mensaje al resto de entidades financieras dominicanas.



Rosanna Ruiz, presidenta de la ABA, y Dalma Hernández, gerente de Banca Social del gremio, participaron en la visita que coordinó el equipo de BID Invest, liderado por Jennifer Lantigua. La delegación también estuvo integrada por las ejecutivas Linda Valette del Banco de Reservas; Elizabeth Rojas, del Banco BHD; Nathaly Uribe, del Banco Popular Dominicano; Alicia Freites, del Banco Ademi, y Eric Ramos, representante del Puesto de Bolsa BHD.



En el evento, expusieron los avances del sector financiero dominicano en materia de equidad de género durante el evento realizado en Londres, capital del Reino Unido y discutieron aspectos fundamentales para el avance del Código WE FI o Wefi Code (Women Entrepreneurs Finance Code) en República Dominicana, que procura contribuir a la reducción de la brecha de género.



Entre estos temas, figuran la provisión de servicios no financieros esenciales para estas empresas, el apoyo a las Mipymes lideradas por mujeres en el comercio internacional, las innovaciones en la financiación de deuda, el capital de riesgo para fundadoras y otros temas de gran relevancia. Destacaron que el Código Wefi dominicano es el primero que se implementa en un país de habla hispana, que ofrece iniciativas impulsadas y alineadas entre el sector público, el sector privado y organismos internacionales, todos trabajando juntos por el desarrollo de las mipymes.