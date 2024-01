Reconocimientos, membresía histórica y detalles sobre cifras marcan la línea del primer día en Fitur de Madrid

Madrid, España.- República Dominicana tiene motivos para celebrar el éxito alcanzado en el primer día de la Feria Internacional de Turismo (Fitur) 2024.



En la inauguración del stand que representa al país caribeño, el ministro de Turismo, David Collado, encabezó el evento con entusiasmo, marcando el inicio de una feria que promete ser un hito para el país en el ámbito turístico. La presidenta del Consejo Mundial de Viajes (WTTC), Julia Simpson, elogió el diseño y vistosidad de la estructura como el más destacado de Fitur.



Este reconocimiento se une a otro logro significativo para República Dominicana, debido a que el Banco Popular Dominicano recibió formalmente su membresía en el WTTC, que lo convierte en el primer banco latinoamericano que se une a este destacado foro empresarial internacional. La entrega del pergamino, realizada por Julia Simpson durante la Fitur, resalta la importancia del compromiso del Banco Popular con el desarrollo turístico en el país, lo que le permite participar activamente en las estrategias regionales y globales del sector.



La inclusión del Banco Popular en el WTTC refuerza su posición como un actor clave en la escena empresarial mundial, por lo que puede influir directamente en las decisiones que impulsan el turismo y crear oportunidades locales alineadas con tendencias y estándares globales.



Christopher Paniagua, presidente ejecutivo del Banco Popular, destacó la trascendencia de este logro, subrayó además el liderazgo y el papel de acompañamiento que el banco ha desempeñado en el sector durante más de tres décadas.



Fitur, como escenario de este acontecimiento, es una vitrina mundial donde se exponen las mejores ofertas turísticas. La 44ª edición, que se celebra del 24 al 28 de enero en Madrid, demuestra el crecimiento experimentado en los últimos meses por la industria turística, tanto a nivel nacional como internacional. Con la participación destacada de 9,000 empresas representando a 152 países y 806 expositores titulares, Fitur sienta las bases para la consolidación del sector durante el año 2024.



Además, en un acto paralelo, se reconoció la destacada contribución de Juan Manuel Martín de Oliva, vicepresidente del Área de Negocios Turísticos del Banco Popular Dominicano. Este galardón, otorgado por el Grupo Preferente en el marco de Fitur 2024, resalta la labor sobresaliente del funcionario bancario en el desarrollo de la industria turística en la República Dominicana desde su posición de liderazgo en el banco.



Martín de Oliva, quien se unió al Banco Popular en 1998, ha desempeñado un papel crucial en la consolidación de la entidad bancaria como el principal financiador del turismo en el país. Con una participación de mercado del 38.2% en préstamos al sector hasta diciembre de 2023, el Banco Popular ha recibido reconocimientos institucionales de diversas organizaciones del sector turístico, y así se consolida como un referente en el apoyo a esta importante industria.



En términos concretos, el primer día de Fitur ha sido un éxito rotundo para República Dominicana, que se destaca tanto a nivel institucional como individual, con reconocimientos y logros que consolidan su posición como un destino turístico de primer nivel con un enfoque claro y sostenible en el desarrollo de esta vital industria.

El ministro David Collado presidió la inauguración del stand de República Dominicana y el discurso central.

Un buen momento en industria “sin chimenea”

El reconocimiento recibido por República Dominicana no solo se limita al ámbito institucional y financiero, sino que también destaca el crecimiento impresionante del turismo en el país. El ministro de Turismo, David Collado, al participar en el acto inaugural, señaló que esta nueva versión de Fitur encuentra a la República Dominicana en su mejor momento, recordó también con orgullo que el país recibió 10.3 millones de visitantes el año pasado.



Estas cifras de visitantes no pasaron inadvertidas para Zurab Pololikashvili, secretario general de la Organización Mundial del Turismo (OMT), quien destacó el crecimiento registrado en el turismo dominicano gracias a la labor del ministro Collado. Pololikashvili pronosticó que el año 2024 será otro gran año para República Dominicana, consolidándose como una referencia a nivel mundial en el sector turístico.



Este éxito en Fitur 2024 no solo se traduce en reconocimientos y elogios, sino que también se materializa en la inclusión del Banco Popular Dominicano en el WTTC, un logro histórico para el país. Julia Simpson, presidenta y CEO del WTTC, resaltó la importancia de esta membresía, subrayó el compromiso del Banco Popular con el turismo sostenible, un enfoque fundamental para el WTTC en la promoción de un turismo más responsable.



El presidente ejecutivo del Banco Popular, Christopher Paniagua, hizo hincapié en la visión basada en la sostenibilidad del banco, que respalda al sector turístico como una idea de desarrollo para el país durante más de treinta años.