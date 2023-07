Rolando González Bunster: “CEPM garantiza la estabilidad y seguridad necesaria para una transición energética sostenible”

Email it

En la ruta hacia las cero emisiones, la clave para garantizar la estabilidad del sistema y un servicio energético continuo y de calidad es la combinación de diferentes energías y una infraestructura sólida de almacenamiento. Así lo expuso Rolando González Bunster, presidente y CEO de InterEnergy Group, durante su participación en el Mercado Energy Summit, organizado por Revista Mercado.

Desde el tema central que articuló su intervención, “Liderando el cambio hacia las cero emisiones”, González Bunster subrayó: “Nuestro plan es cambiar el petróleo por gas y dirigirse con paso sostenido hacia las renovables. La clave es la combinación perfecta para garantizar la transición energética a la que aspira el mundo”.

El camino de este grupo energético líder, en sus más de treinta años de historia en el país, ha estado orientado hacia la generación de un futuro cada vez más limpio; y ese norte, cada vez más próximo, tiene un nombre: CEPM Zero.

Fue durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP 26), celebrada en Glasgow, en 2021, cuando el presidente de InterEnergy Group anunció el plan de convertir a CEPM en una empresa 100% renovable antes de 2030, bajo la iniciativa CEPM Zero. “Cuando hice este anuncio no me di cuenta de la complejidad y magnitud de este proyecto – confesó González Bunster – pero este compromiso ya es una realidad, y vamos a instalar 700 MW de energía renovable en la zona de concesión de CEPM y otros 100 fuera de esta área”.

El desafío en este camino, tal y como indicó el empresario, es superar la intermitencia de las energías renovables, cuando el recurso natural, sea el viento, el agua o el sol, no estén disponibles, para lo cual es necesario crear una infraestructura de almacenamiento “lo suficientemente confiable y robusta” para garantizar la estabilidad del sistema. “Y eso requiere de inversión. El que piense que la energía renovable es barata tiene que considerar que para que sea confiable debe tener muchos aditivos”, recordó el presidente de InterEnergy Group.

“La energía renovable representa en kW instalados un porcentaje importante de la generación del país, pero no en kW producidos, por lo que hay que tener en cuenta cómo suplementar a la energía renovable con suficientes baterías para que esa energía opere la mayor cantidad de horas por día”, completó.

Acelerando un futuro cero emisiones

En este sentido, CEPM, como sistema aislado, puede garantizar este equilibrio, determinando la combinación e inversión necesaria para conseguir este objetivo. “Queremos hacer de la zona turística del este un destino cero emisiones, desde Casa de Campo a Miches, donde el turista pueda desplazarse con autos eléctricos, cargarlos con energía solar, trasladarse a Isla Saona en el primer catamarán eléctrico del país… Esa es nuestra ruta”, explicó González Bunster.

Desde esta visión, Saona cuenta desde el pasado mes de diciembre con una planta fotovoltaica que provee energía limpia a los más de 600 habitantes de esta isla por primera vez en su historia, desde un modelo de sostenibilidad replicable en otras partes del mundo. Este plan forma parte del proyecto Saona Sostenible, realizado en alianza con el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MIMARENA) para hacer de este destino, que recibe más de 1 millón de turistas al año, un modelo a nivel mundial.

En esta línea, según expuso González Bunster, los planes de InterEnergy Group en un corto plazo son ambiciosos hacia ese futuro cero emisiones al que aspira llegar este grupo y con un alcance regional. Próximamente, preparan la expansión de activos renovables en diferentes puntos de Latinoamérica; en 2024 inaugurará en Panamá la planta más grande de ciclo combinado en Centroamérica y el Caribe, en sociedad con AES; además de la expansión indetenible de Evergo con la red de estaciones de carga más amplia y sofisticada de la región, ya presente en más de una decena de países.