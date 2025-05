Es una mujer emprendedora que ha sabido combinar bien la docencia con un negocio familiar ubicado en La Solá, Palmarito, provincia Hermanas Mirabal, cada día avanza

Rosanny Altagracia Ovalles es una mujer que ha sabido conjugar con éxito la docencia y el emprendimiento en un sector poco convencional pero creciente: el comercio de plantas ornamentales. Reside en la comunidad La Solá, en Palmarito, Salcedo, provincia Hermanas Mirabal, donde es propietaria de El Cofre de las Flores, un vivero ubicado en el patio de su casa que se ha convertido en un referente local. Es bastante solicitado.



En su natal Palmarito, Rosanny es reconocida como una emprendedora laboriosa y creativa. Allí no requiere presentación. Su negocio nació de manera espontánea, cuando comenzó a notar el interés de sus vecinos y allegados por las plantas que cuidaba en su hogar. Sin una inversión inicial significativa, su colección personal fue creciendo y transformándose hasta convertirse en un vivero consolidado que ofrece una variedad amplia de plantas ornamentales.



El Cofre de las Flores cuenta con una oferta diversa que incluye orquídeas de varias especies -como dendrobium, Phalaenopsis, camilosis, orquídeas aéreas y de tierra- además de suculentas, crotos, angolomenas, galateas, zamias, hortensias, bambas de sol, cactus, kalanchoes, lechos y otras plantas pensadas tanto para interiores como para jardines, patios y oficinas. La selección está diseñada para adaptarse a distintos espacios y niveles de iluminación, desde sol directo hasta sombra o semisombra.



Los precios varían según la especie y el tamaño. Por ejemplo, las orquídeas dendrobium tienen un rango que va de 550 a 950 pesos, mientras que las Phalaenopsis, con sus hojas anchas y flores de larga duración, pueden llegar a costar hasta 1,700 pesos cuando son importadas. Rosanny posee un catálogo que se ajusta a distintas preferencias y presupuestos, buscando ofrecer opciones accesibles sin sacrificar la calidad.



La mayor parte de las plantas que comercializa provienen de proveedores especializados que surten viveros en la capital. Ella misma coordina entregas quincenales para mantener un inventario fresco y acorde con la demanda local. Además, adquiere algunas especies en Jarabacoa, reconocida por su producción de plantas ornamentales. Aunque reproduce algunas plantas mediante división o esquejes, la mayoría llega ya desarrollada y lista para la venta. El emprendimiento comenzó en febrero de 2021, cuando Rosanny decidió aprovechar el interés de sus vecinos y vender algunas plantas. En ese entonces, usaba espacios improvisados como la galería y la tapa de una cisterna para exhibir su oferta. Las orquídeas más delicadas se protegían dentro de la casa para evitar el rocío y las bajas temperaturas de la madrugada. Con el tiempo, y con recursos propios complementados con un préstamo, logró construir un vivero techado que garantiza mejores condiciones para las especies.



Aunque El Cofre de las Flores sigue siendo un negocio familiar, que opera en el patio de la casa, ha ganado una sólida reputación por la calidad de sus plantas y la atención personalizada. Rosanny no se limita a vender; también asesora a sus clientes, les indica si las plantas requieren sol directo, sombra o semisombra, la frecuencia adecuada de riego, el tipo de maceta más conveniente y cuidados especiales para prolongar la vida de cada especie. Esta asesoría, que ofrece sin costo, la considera fundamental para que sus clientes puedan disfrutar de sus plantas y evitar pérdidas.

Su clientela principal está compuesta por docentes, conserjes y personal administrativo del sistema educativo público, además de personas que la descubren mediante redes sociales o recomendaciones boca a boca. Pese a la creciente demanda, Rosanny no realiza envíos fuera de Salcedo, ya que no cuenta con personal de apoyo y su tiempo está dividido entre la enseñanza, el hogar y la gestión del vivero. No tiene empleados domésticos ni ayudantes en el vivero, y se encarga personalmente de cada planta, cada entrega y cada consulta.



Se le puede ubicar vía el 829-791-8070 y en redes sociales tiene presencia como @elcofredelasflores, donde publica fotos, nuevas especies disponibles y responde preguntas de sus seguidores. Sus publicaciones son constantes, claras y muestran las plantas tal como están en el inventario, sin retoques. El vivero no tiene horario fijo de atención comercial; las ventas se hacen bajo cita o coordinación previa. Los fines de semana y las tardes después de clases son los momentos de mayor actividad. Rosanny organiza cada entrega para que las plantas no sufran daños ni exposición larga a condiciones adversas.