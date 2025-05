Tiflis. Rusia acusó a la Unión Europea (UE) y al Reino Unido de exigir “histéricamente” a Estados Unidos que secunde las sanciones aprobadas por Bruselas por la negativa de Moscú a declarar un alto el fuego.



“Y los Macron, Starmer, Von der Leyen y otros dirigentes en Europa, que ahora exigen histéricamente a EE.UU. que se sume a las acciones antirrusas e incremente el número de sanciones, han quedado en total evidencia”, dijo Serguéi Lavrov, ministro de Exteriores ruso, durante su intervención en la Universidad Ruso-armenia de Ereván.



Subrayó que este lunes durante su conversación telefónica los presidentes de Rusia, Vladímir Putin, y EE.UU., Donald Trump, acordaron trabajar “en pasos concretos para un arreglo duradero y sólido”, lo que incluiría la opción de un alto el fuego.



“¿Qué hizo la UE? Anunció la aprobación del 17º paquete (de sanciones). Eso significa que ellos querían una escalada de la crisis. Ellos dijeron: ‘Sí, hemos escuchado y no hemos visto ningún apoyo a la tregua sin condiciones previas, lo que permitiría, a los europeos, rearmar a Ucrania’. Eso es lo que ellos buscan”, destacó.



Lavrov recordó que en abril de 2022 Moscú y Kiev llegaron a un acuerdo en Estambul, pero “Occidente se lo prohibió firmar” a los ucranianos.



“Por eso, ahora nos dicen: ‘Vamos con una tregua y después ya veremos’. No, chicos. Ya pasamos por eso y no queremos más”, señaló.



El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, descartó la imposición inmediata de sanciones adicionales a Rusia y afirmó que nuevas presiones podrían afectar las negociaciones de paz con Ucrania. Rubio afirmó ante un comité del Senado que Trump “cree que, si empieza a amenazar con sanciones, los rusos dejarán de dialogar”, y que “es valioso” poder dialogar con ellos y “convencerlos para que se sienten a la mesa de negociaciones”.