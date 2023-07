Email it

La Superintendencia de Bancos (SB) presentó la campaña Misión Centinela con la que busca prevenir a la población sobre la realización de depósitos y/o inversiones en esquemas financieros que no cuenten con la debida regulación ni supervisión del Estado.



Es una iniciativa para proteger a la población en general. Se busca informar y educar sobre los riesgos de la colocación de recursos en entidades que no están debidamente supervisadas, para reducir el riesgo de que agentes económicos no autorizados se aprovechen de la falta de información del público para realizar actividades al margen de la ley, incluyendo delitos como robos, fraudes y abusos de confianza.



La campaña incluye la habilitación del sitio web MisionCentinela.com, mediante el cual la SB pone a disposición del público recursos útiles para identificar las entidades financieras supervisadas y las vías y organismos estatales para denunciar casos en que se sospeche una acción ilícita por un prestador de servicios financieros. Además, ofrece acceso a materiales de orientación sobre cómo prevenir ser víctima de fraudes de este tipo.



“Con esta campaña queremos intensificar nuestros esfuerzos de alertar debidamente a la población para que evite destinar sus ahorros en supuestos esquemas de inversión que prometen retornos desorbitados y muy por encima de los que se registran en los mercados supervisados”, expresó el superintendente de Bancos, Alejandro Fernández W.



El funcionario aseguró que, como principio general, cuando una oportunidad de inversión luce demasiado buena para ser cierta, existen altas probabilidades de que conlleve riesgos excesivos o sea una estafa. Entre las acciones impulsadas en esa dirección por la SB, se destaca la creación del sello de identificación de las entidades de intermediación financiera e intermediarios cambiarios bajo su supervisión.