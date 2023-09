El presidente de la Cámara Dominicana de Aseguradores (Cadoar), James García, destacó que el sector asegurador creció en el 2022 un 15 por ciento, al cerrar con operaciones por RD$97,074 millones, no obstante los elevados pagos de reclamos por eventos naturales que azotan con mayor frecuencia a la región.



El dirigente empresarial expresó que el mercado reasegurador sigue desarrollándose a pesar de los embates de los huracanes, terremotos, inundaciones y otros fenómenos de la naturaleza que con el alza de los bienes de los asegurados, de igual manera se incrementan proporcional los costos del reaseguro. Resaltó que los principales ramos fueron los seguros de salud, por RD$24,700 millones; los seguros de autos por RD$21,899 millones y los de incendios y líneas aliadas por RD$24,019 millones, que es el renglón que más usa el reaseguro, por esa razón buscan mantenerlo sostenible ante su creciente incidencia.



García intervino en la apertura del conversatorio “Reaseguros 2023, realidades y oportunidades en la región”, organizado por Cadoar con la participación de las aseguradoras, corredores, locales e internacionales, la Superintendencia de Seguros, organismo regulador del sistema, efectuado en el hotel Embassy Suites by Hilton de Santo Domingo.



El presidente de Cadoar precisó que la esencia de ese evento es crear espacio de diálogo y análisis de la coyuntura de ese sector que, aunque ha podido crecer y desarrollarse, tiene retos que no son exclusivo de la República Dominicana sino de la región, principalmente porque las empresas reaseguradoras, que fungen como el seguro de las aseguradoras.



“Todos los mercados, industrias y economías alrededor del mundo enfrentan retos que buscan soluciones en conjunto, y precisamente es lo que mueve a Cadoar a efectuar este segundo encuentro del año”, apuntó.