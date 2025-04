Entre enero y marzo de 2025, la Superintendencia de Bancos (SB) dispuso la acreditación de RD$46.7 millones a favor de usuarios y usuarias que formalizaron reclamaciones, para un total de RD$$579.5 millones a partir del 17 de agosto de 2020.



Las disposiciones para el reembolso de estos recursos se generaron a partir de 22,764 reclamaciones de personas que agotaron sus respectivos procesos con sus entidades financieras y escalaron a la Oficina de Servicios y Protección al Usuario (ProUsuario) su inconformidad por el resultado.



El monto de las devoluciones supone un aumento del 62.1% respecto al trimestre inmediatamente anterior (octubre-diciembre 2024), cuando ProUsuario dispuso acreditar RD$28.8 millones a favor de usuarios y usuarias. Durante todo el 2024 la oficina dispuso la devolución RD$159.4 millones.



Los datos del primer trimestre de 2025 presentan un crecimiento de 9% respecto a igual período del año pasado.



Las causas más habituales de estas reclamaciones han sido: consumos no reconocidos, problemas en las transferencias (no reconocidas, no aplicadas, duplicadas, con error o procesadas con diferencias), retiros no reconocidos, cargos administrativos o duplicados.



En los últimos años el monto de recursos dispuestos a devolver ha registrado un crecimiento significativo gracias a la estrategia de apertura de múltiples canales de proximidad y acceso para las usuarias y los usuarios financieros.



Uno de los aportes más visibles de la SB para quienes usan los servicios financieros ha sido su aplicación móvil ProUsuario, que ya cuenta con más de 385 mil personas registradas. La herramienta funciona como una ventana directa a servicios de ProUsuario que antes requerían de la presencialidad, como la realización de reclamaciones.



Más detalles



Adicionalmente, la plataforma permite acceder al historial crediticio de manera gratuita y sin límite de visualización, hacer un comparativo del nivel personal de endeudamiento, visualizar un mapa con las ubicaciones y horarios de todas las sucursales, cajeros automáticos y subagentes bancarios cercanos, así como la posibilidad de solicitar la exclusión de las listas de llamadas para el ofrecimiento de nuevos productos y servicios bancarios. La aplicación ProUsuario, disponible para Android y iOS, también es una fuente confiable de información para el buen manejo de las finanzas, con consejos prácticos que se ajustan a las situaciones cotidianas.

Datos sobre la función de la Superintendencia

Otros canales de acceso online a la oficina son las redes sociales, correo electrónico, página web, mensajería instantánea, asistencia telefónica y la atención presencial. Según el artículo 19 de la Ley 183-02, Monetaria y Financiera, la SB tiene por función realizar, con autonomía funcional, la supervisión de las entidades de intermediación financiera, con el objeto de verificar el cumplimiento por parte de dichas entidades de lo dispuesto en esta ley.