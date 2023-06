La reconocida publicación económica The Economist sigue envuelta en un escándalo luego que publicara un artículo a comienzos de junio donde llamaba «inútiles» e «improductivos» a los trabajadores latinoamericanos.

El artículo originalmente se tituló «Tierra de trabajadores inútiles» (A land of useless workers). Posteriormente le cambiaron el título en su versión digital a «¿Por qué los trabajadores latinoamericanos son tan asombrosamente improductivos?» (Why are Latin American workers so strikingly unproductive?). Sin embargo, mantuvo el título original en su versión impresa (foto superior).

El artículo de The Economist, con el nuevo título en su página web.

Allí, el semanario, que tiene una larga tradición de publicar notas sin firmas para reflejar un punto de vista editorial, se pregunta por qué la región está rezagada en materia de producto interno bruto (PIB) en las últimas décadas. Especialmente comparado con el crecimiento económico registrado por Asia.

La respuesta a esa pregunta, según The Economist, es su clase trabajadora, a la que representan esencialmente como «deficientemente educada» y poco «productiva». Aunque el artículo también menciona otros problemas estructurales en el continente, pero desde el título señala que el responsable mayor es el trabajador latinoamericano.

Este punto de vista generó un contundente repudio en las redes por parte de usuarios latinaomericanos, usando calificativos como «racista», «prejuiciosa» y hasta «asquerosa».

Un saludito improductivo a la persona que escribió esto en The Economist 👋🏽 pic.twitter.com/HnbZJHOlg8 June 9, 2023

El «descargo» de The Economist

En su defensa, junto al artículo con el título cambiado, The Economist publicó una «nota del editor» para explicar su punto de vista sobre el asunto.

«El titular original de este artículo atrajo críticas por la frase “Tierra de trabajadores inútiles”. Lo hemos cambiado para dejar claro que estamos analizando los costos sociales y económicos de la baja productividad. Nuestro objetivo es llamar la atención sobre las causas estructurales de la baja productividad laboral promedio en los países de América Latina, incluidos los poderosos oligopolios que silencian la competencia y un gran sector informal que obliga a muchas empresas a permanecer por debajo de la escala. Como deja en claro el artículo, todo esto está fuera del control de los latinoamericanos individuales, cuyo nivel de vida se ha visto afectado. Terminamos con un llamado a una mejor formulación de políticas«.

The Economist es un semanario británico de temas políticos y económicos de los más longevos de la historia, pues fue fundado en 1843. Para muchos es un referente de análisis geopolítico y económico mundial. Mientras que para otros es una publicación que suele alinearse con una visión conservadora y anglocentrista.