Estudio señala que el 63.1 % del PIB se centraliza en las regiones Ozama, Cibao Norte y Yuma

La República Dominicana concentra el mayor nivel desarrollo económico en tres regiones únicas que son Ozama, que abarca el Gran Santo Domingo; el Cibao Norte y la región de Yuma, lo que supone un gran desafío para el país, porque debido a esto otros territorios se quedan sin oportunidades y en desigualdad.



De acuerdo con el estudio “Aproximando el PIB a nivel regional en República Dominicana”, presentado ayer por el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo junto al Banco Mundial, el 63.1 % del Producto Interno Bruto (PIB) del país se concentra en las regiones Ozama, Cibao Norte y Yuma.



Según los resultados de la investigación, la región Ozama contribuye en mayor proporción al PIB nacional (1.7 %), seguida por las regiones Cibao Norte y Yuma con el 1.2 % y 0.6 %, respectivamente.



La región Cibao Norte está conformada por las provincias Santiago, Puerto Plata y Espaillat; la región Ozama, por el territorio del Distrito Nacional y la provincia de Santo Domingo y la región Yuma, por las provincias de La Romana, La Altagracia y El Seibo.



“Es un enorme desafío porque eso significa que las oportunidades económicas se concentran demasiado en muy poco territorio y la política pública tiene que contrarrestar eso y lograr que haya mucho más oportunidades en otros territorios, en los más pobres, donde hay menor concentración económica, pero para poder decir eso, tenemos que tener datos de calidad y este estudio está mostrando estos datos”, explicó el ministro de Economía, Pavel Isa, tras la presentación del informe. Por ello, dijo, el Gobierno se ha propuesto dinamizar la economía de la frontera, de las provincias más pobres que son las fronterizas, para crear oportunidades.



“En Pedernales con el proyecto de desarrollo turístico en toda la región, también en San Juan con el plan “San Juan”, también en el Cibao Noroeste, que son las subregiones más pobres, con el proyecto de Manzanillo, el de generación de energía eléctrica, de facilidades de logísticas y de transporte y de facilidades manufactureras. Así que hay una apuesta fuerte para desarrollar los territorios más pobres y lo que estamos viendo es que este estudio está mostrando que efectivamente hay territorios, donde la actividad económica es insuficiente y hay que promoverla”, argumentó el funcionario.



Actividad económica de las regiones



El estudio “Aproximando el PIB a nivel regional en República Dominicana” fue presentado por James Sampi, economista país para República Dominicana del Banco Mundial, quien detalló que el informe reveló tres realidades. Lo primero, indicó, es la concentración del PIB en tres regiones de desarrollo; lo segundo, que la distribución del PIB per cápita, -que es el PIB dividido entre la población total que se estima en cada región-, muestra diferencias significativas de riqueza, donde la discrepancia entre el más rico y el más pobre es bastante grande y lo tercero, agregó, es que las tres regiones de desarrollo con menor PIB per cápita tienen la mayor dependencia hacia los sectores de construcción y comercio.



El economista señaló que en el caso de la región Ozama esta se caracteriza por una mayor dependencia hacia los sectores manufactura local (15.1%), actividades inmobiliarias y de alquiler (10.7%) y comercio (10.4%). El Cibao Norte, por una mayor dependencia hacia los sectores comercio (11.8%), construcción (11.6%) y manufactura local (9.8%) y Yuma, por su dependencia de los sectores hoteles, bares y restaurantes (23.9%), construcción (11.7%) y comercio (9.7%).



Según precisó quienes no concentran el PIB nacional o más bien no aportan al PIB nacional de manera significativa, son las regiones Cibao Noroeste (provincias Valverde, Santiago Rodríguez, Montecristi y Dajabón); El Valle (provincias San Juan y Elías Piña) y Enriquillo (provincias Barahona, Bahoruco, Pedernales e Independencia).



Afirmó que el análisis de las economías regionales, en un país con una diversidad económica y cultural como República Dominicana, es fundamental para el desarrollo y la planificación de la política económica.



Dijo que el análisis ofrece una visión del valor agregado de las actividades económicas dentro de cada región y que la importancia de conocer las realidades subnacionales es un insumo básico para la planificación territorial.

Base para formulación de nuevas políticas públicas

El ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Pavel Isa, aseguró ayer que el estudio va a alimentar la formulación de próximos presupuestos de políticas públicas en general. “Es decir, la política industrial a donde tiene que poner particular énfasis; la política de desarrollo agropecuario porque vemos cómo la agricultura está muy concentrada en el Cibao, cómo podemos hacer para que haya agricultura más moderna en otras regiones del país; el turismo está muy concentrado en el Este, cómo podemos hacer para que haya más polos turísticos, nuevos desarrollos. Ese es el desafío y este estudio está dando datos para eso”, apuntó el funcionario.