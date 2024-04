En términos de distribución geográfica de las empresas del ramo, el 71.0% tiene su domicilio fiscal en la zona metropolitana; hubo caídas entre los años 2016-2020

Las ventas totales de la actividad de fabricación de productos de vidrio en República Dominicana han experimentado un crecimiento constante en los últimos diez años, visto el tema en el período 2014-2023.

Entre estos años, las ventas han registrado una tasa de crecimiento promedio anual del 14.4%, que alcanza un total de RD$1,412.3 millones en el año 2023, que es el de mayor monto en el período analizado.



De acuerdo con datos oficiales de la Dirección de Impuestos, referidos en el Perfil Económico de las Industrias correspondiente a abril de 2024, del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes. Partiendo de las estadísticas, el 87.1% de las ventas corresponden a industrias locales, mientras que el 12.9% restante corresponde a las ventas de industrias acogidas al régimen de zonas francas.



En el año 2021, las ventas de productos de vidrio experimentaron un notable aumento interanual del 60.3%, alcanzaron un total de RD$953.2 millones, impulsado principalmente por la subactividad de fabricación y elaboración de vidrio plano y templado, que representó el 60.3% del total vendido para este período.



Además, en 2023, las ventas totales registraron un crecimiento interanual del 47.0%, influenciado principalmente por las subactividades de fabricación de vidrios y parabrisas para automóviles, fabricación de Envases de vidrio y fabricación de fibra de vidrio, que crecieron un 96.9%, 91.2% y 47.3%, respectivamente.



Sin embargo, hubo caídas significativas en el sector en años como 2016 y 2020. En 2016, las ventas totales disminuyeron un 23.6%, explicado por la disminución de las ventas de las subactividades de fabricación de espejos y cristales y fabricación de fibra de vidrio. Mientras que en 2020, las ventas totales cayeron un 16.2%, principalmente debido a los efectos de la pandemia del covid-19.



En lo referente a las recaudaciones internas de la actividad, han crecido a un crecimiento promedio anual de 20.8% durante el mismo período, según datos de la DGII. En el año 2023, las recaudaciones internas alcanzaron un total de RD$67.2 millones, representando el 0.03% del recaudo total de la manufactura.



Las subactividades que generaron un mayor nivel de recaudo fueron la fabricación y elaboración de vidrio plano y templado, fabricación de productos de vidrio NCP o no clasificados previamente, y fabricación de envases de vidrio, con una participación promedio de 62.3%, 17.3% y 10.3%, respectivamente.



Cuando se habla de productos de vidrio no clasificados previamente, es una categoría genérica que engloba una variedad de productos de vidrio que no están específicamente clasificados en otras subcategorías más detalladas.



Esto puede incluir productos de vidrio que no tienen una categoría específica asignada, o que pueden pertenecer a una gama diversa de aplicaciones o usos. Por ejemplo, podría abarcar productos como adornos de vidrio, lámparas de vidrio, artículos decorativos, entre otros.



En términos de empleo, para agosto de 2023, se identificaron 69 industrias dedicadas a la actividad de fabricación de productos de vidrio. El 97.1% de estas perteneció a la manufactura local, mientras que el 2.9% se acoge al régimen de zonas francas. En cuanto a la distribución regional y provincial, la mayoría de estas industrias se encuentran en la zona metropolitana y el Distrito Nacional.



El estudio de Industria y Comercio establece que las exportaciones de productos de vidrio han mantenido una tendencia al alza, con una tasa de crecimiento promedio anual del 7.2% durante el período 2014-2023. En promedio, las exportaciones del régimen nacional representaron el 86.8% del total exportado para dicha actividad, mientras que las exportaciones de productos del régimen de zonas francas y otros regímenes representaron en promedio el 5.0% y 8.2% del total de exportaciones, respectivamente.



En cuanto a los impuestos, el correspondiente a las Transferencias de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS), el Impuesto Sobre la Renta Personas Jurídicas y los Impuestos sobre los Activos fueron los que tuvieron una mayor contribución promedio en la actividad de fabricación de productos de vidrio durante el período 2014-2023, que representa el 50.7%, 21.0% y 7.6% respectivamente.



Las industrias de productos de vidrio representaron, en promedio, el 0.1% del total de cotizantes del sector manufacturero durante el período 2014-2023. En cuanto a los empleos formales, la cantidad promedio de trabajadores cotizantes pasó de 262 en el año 2014 a 602 en el año 2023, con un predominio de micro y pequeñas empresas en la generación de empleo.



En términos de distribución geográfica de las empresas dedicadas a la fabricación de productos de vidrio, el 71.0% de estas tienen su domicilio fiscal en la zona metropolitana, lo que refleja una concentración significativa en esta área. Sin embargo, también se identifica una presencia considerable en otras regiones, como el Cibao, el Este y el Sur, aunque en menor proporción.



En cuanto al tamaño de las empresas en el sector, el 98.6% de las dedicadas a la actividad de fabricación de productos de vidrio son mipymes. Este dato resalta la importancia de las pequeñas y medianas empresas en la dinámica económica del sector.

En la hoja de créditos de la publicación del estudio citado se reconoce la labor de diversas personas y equipos clave, entre ellos el ministro Víctor-Ito-Bisonó, y Fantino Polanco, viceministro de Desarrollo Industrial.



La coordinación general estuvo a cargo de Natalie Souffront, directora de Economía Industrial, con la coordinación técnica de Génesis Ramírez, encargada de Análisis de la Dirección de Economía Industrial. El informe fue elaborado por Kathy Fuentes, técnico sectorial, con el apoyo de Perlina Castro, analista sectorial, y diagramado por Jason J. Navarro, analista de Comunicaciones.