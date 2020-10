Diputada al PARLACEN manifiesta preocupación por cantidad de casos violencia contra menores

SANTO DOMINGO.- Al conmemorarse este domingo 11 de octubre el Día Internacional de la Niña, la diputada al Parlamento Centroamericano (PARLACEN), Silvia García, declaró que llama a preocupación la cantidad alarmante de casos de violencia contra menores en Centroamérica y el Caribe.

Puso de ejemplo que en la República Dominicana se registraron 2,199 casos de violencia contra menores en el 2019, y que de acuerdo a informaciones confirmadas por la Procuraduría, de estos, 643 fueron de abuso sexual, 1,375 maltrato físico y 981 de agresión psicológica.

Afirmó que aunque la Procuraduría ha declarado que estos casos han sido judicializados, dijo que lamentablemente tiene informe “y todo el mundo sabe que muchos no llegan a serlo y recordó con tristeza y pesar que hace dos meses que una niña de apenas 9 años dio a luz en la provincia Santo Domingo, caso que está siendo atendido por la Procuraduría en materia de menores”.

“Lo grande de todo, después del hecho mismo, es que el hombre que la violó, que no es más que un criminal, no ha sido apresado”, agregó.

Sostuvo que cosas cómo estás jamás deben permitirse ni quedar impune.

“Si vamos a hurgar en investigaciones de varios de nuestros países, encontramos casos similares. No queremos judicialización, no, es simplemente que esto no debe continuar ocurriendo, que la seguridad y cuido de nuestras niñas, debe ser uno en atención estatal, familiar, a sabiendas de cómo andamos en materia familiar, las precariedades por la que atraviesan la mayoría de familias”, indicó.

La diputada al PARLACEN manifestó que los Estados deben procurar servir políticas públicas integrales con la transversalidad que amerita para frenar “y más que eso, erradicar los casos de violencia contra las niñas, contra toda o todo menor de edad y en sentido general, la violencia contra la mujer”.

Sostiene que la pena máxima debe recaer contra toda aquella persona que abuse de cualquier forma contra una o un menor, “no importando quien sea, ni el grado de parentesco que haya, teniendo claro que la mayoría de estos abusos se cometen contra los menores por personas de su rededor cercano”.

Hizo un llamado especial a los padres a prestar mayor atención a sus niñas para que casos como los ocurridos recientemente no les llegue a sus infantes.