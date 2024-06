ADP y UTESA gradúan 215 docentes en Diplomado Innovando Mi Practica Pedagógica

ESCUCHA ESTA NOTICIA

Santo Domingo Este, RD. – La Asociación Dominicana de Profesores (ADP), en alianza con la Universidad Tecnológica de Santiago (UTESA), graduó este jueves 215 docentes del nivel primario, en el diplomado “Innovando mi Práctica Pedagógica” de Guerra-San Luis, con el propósito de contribuir con la mejora en el proceso de enseñanza de los niños y niñas del primer ciclo del nivel primario.

El programa que contó con el auspicio del Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio (INAFOCAM) abarco la Regional 10 de Educación y el Distrito Educativo 07 e impacto 215 maestros y maestras del Primer Ciclo de la educación primaria de 1ero, 2do y 3ero, así como, 39 centros escolares de la localidad.

El presidente de la ADP, Eduardo Hidalgo al felicitar los maestros y maestras destaco el impacto del diplomado “Innovando mi Practica Pedagógica” en una zona tan vulnerable como el municipio de Guerra.

“Innovando Mi Practica Pedagógica con Nuestra ADP que se realiza por segunda vez, ha dejado en una evidencia clara y contundente que los propios maestros del sistema pueden transformar y mejorar el proceso enseñanza-aprendizaje debido a que ellos mismos conocen las limitaciones, precariedades y, por demás, saben muy bien las debilidades y potencialidades de sus estudiantes. 2 mil 458 estudiantes alcanzados por el programa en un municipio con tantas carencias y precariedades, impactado por unos niveles de pobreza extrema y desigualdad como lo es la comunidad de Guerra”, dijo el dirigente magisterial.

Asimismo, sostuvo que “la ADP siempre ha puesto muy especial énfasis en la formación continua de los maestros y maestras que conforman este sindicato que ya alcanzó 54 años de vida productiva para la sociedad dominicana y para la propia fortaleza de la educación porque nos hemos mantenido firme luchando en favor de la mejora continua de la educación”.

Eduardo Hidalgo explicó que el sindicato ha apostado al trabajo en equipo a favor de la educación dominicana “es oportuno precisar y recordar lo que hemos venido reiterando, que se puede mejorar la educación pública, con acompañamiento, con nuevas herramientas, metodología, continuidad y con profesores del sistema que ya tienen una experiencia previa”.

El presidente de la ADP recalco que Los resultados alcanzados con esta segunda etapa de “Innovando Mi Practica Pedagógica con Nuestra ADP” siguen consistentemente en la misma dirección que lo logrado en la primera etapa y mucho más todavía: maestros y maestras motivados, con nuevos aprendizajes, nuevas metodologías de enseñar y habilidad para mostrar la fuente de la sabiduría y el conocimiento a los niños, un camino de superación personal porque cuando un niño aprende a leer, se abren miles de esperanzas de progreso, bienestar y contribución para la sociedad.

“He aquí una verdadera transformación: Al inicio de los diplomados 1,544 estudiantes no leían y hoy, 8 meses después, al final del mismo tenemos 947 que no leen, para un avance de 597 lectores en el primer ciclo. Al inicio del diplomado 1,535 no escribían y al final del periodo de ejecución quedan 947 para un avance de 588 niños que producen escritura en el primer ciclo”, agrego el Hidalgo

Asimismo, en el primer grado al inicio del diplomado leían un 11.14%, de un 94.33% de estudiantes evaluados y al finalizar el programa ya están leyendo un 39.0%. Díganme ustedes mismos si esto no es un enorme paso de avance, una muestra de lo mucho que podemos seguir haciendo. En segundo grado al inicio del diplomado leían un 30.40 % de un 94.0% evaluados y al final del diplomado 54.11%.

También es importante destacar también que, en tercer grado de primaria, al inicio del diplomado solo leían 54.0% de 95.0% evaluados y al final del diplomado tenemos un 80.0% que si saben leer.

En total en el ciclo leían al inicio del diplomado un 34.0% y al final del mismo tenemos un 59.44% para un avance de un 25.44%.

En primer grado al inicio del diplomado escribían un 9.42% de un 94.33% de estudiantes evaluados, mientras que al finalizar el mismo ya están escribiendo un 39.00%. En el caso de segundo grado, al inicio del diplomado escribían un 40.02% de un 94.00% evaluados y al final del diplomado 54.11% escriben del 94.00% evaluados. Con respecto al tercer grado, al inicio del diplomado escribían 49.0% de 97.0% evaluados y al final del diplomado tenemos un 80.0% que escriben.

En total en el ciclo escribían al inicio del diplomado un 34.26% y al final del mismo tenemos un 59.44% para un avance de un 25.18%, concretizo el presidente de la ADP, Eduardo Hidalgo.

Hidalgo insistió en que los profesores y las profesoras, si estamos preocupado por y como se enseña y que se enseña. “Los maestros y maestras si estamos preocupados por las enormes precariedades de las escuelas, con la falta de maestros, las pésimas condiciones de los planteles escolares, la pésima calidad del almuerzo y la merienda escolar”

“A ustedes, los 215 maestros y maestras de los 39 centros escolares del Municipio de Guerra que participaron y se involucraron con tanto entusiasmo, entrega y sacrificio les exhortó a practicar la afectividad con los alumnos de primaria, leyéndoles cuentos, recitando poesías, cantando y riendo con ellos, pero además les pido que siga renovándose constantemente, que sigan dando lo mejor de si en cada clase que imparten a estos niños y niñas de nuestro país, esa es la mejor siembra que podemos hacer y que luego se traducirá en una mejor nación”, concluyó Eduardo Hidalgo, presidente de la ADP.

La actividad se llevó a cabo en el Auditorio de UTESA, en Santo Domingo Este y contó con la participación de miembros de Genesis Santos, secretaria de Asuntos Docentes y Pedagógicos, Zoraida Trinidad, secretaria de Educación y Sixto Gabin, secretario de la Ciencias y tecnología de la ADP, respectivamente.

La mesa de honor estuvo conformada por el Rector de Utesa en santo domingo, Wascar Frías; Ondina Ortega, subdirectora del INAFOCAM, María Elena cruz, directora de Educación Continua de Utesa y Eduardo Hidalgo, presidente de la ADP.

Se recuerda que esta actividad forma parte del Plan Estratégico de la ADP del periodo 2021-2024 como una contribución a la mejora en sistema educativo dominicano.