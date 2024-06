Siete institutos y entidades responsables de la formación docente de igual número de naciones de la región se reunieron por dos días en el país para analizar los desafíos que tienen por delante los maestros a nivel nacional e internacional, para así repensar la manera en que se preparará a estos profesionales en el contexto actual.



Entre los retos que tienen los docentes por delante para impulsar los procesos enseñanza y aprendizaje en los estudiantes figuran los temas relacionados con la transformación digital, digitalización, Inteligencia Artificial, automatización, cambio climático, así como los contextos de crisis sanitaria y conflictos bélicos, citó la representante residente de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) en la República Dominicana, Catalina Andújar Scheker en el marco del Foro Iberoamericano de Institutos de Formación Docente, realizado en el Hotel Embajador de esta capital.



La también experta en temas educativos apuntó que el escenario actual es muy complejo y a la vez, lleno de disfunciones. Desde su óptica, se hace necesaria una transformación no solo de la educación y de los sistemas educativos, sino del rol de los docentes.



“Y para ello, es necesario también ir reflexionando sobre los cambios”, sostuvo Andújar Scheker en el foro organizado por el Ministerio de Educación y por el Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio de la República Dominicana junto a la OEI.



“Formar para superar falencias”



Durante el acto, el, viceministro de Acreditación y Carrera Docente, del Ministerio de Educación dominicano, Francisco de Óleo, afirmó que repensar la formación del docente en el contexto actual es un gran desafío, tras afirmar que el centro fundamental para la mejora de la calidad de la educación y de los aprendizajes de los estudiantes, descansa en los maestros.



“Independientemente de los recursos que se requieran, si no tenemos docentes con las capacidades, la dedicación y motivación eficiente para el desarrollo de la actividad educativa, el sistema no va a superar las falencias que tiene en la actualidad. Por tanto, es importante que los actores aquí presentes, que todas las capacidades aquí presentes tanto nacionales e internacionales, logremos profundizar en el tipo de docente que se requiere en este contexto”, puntualizó.



De acuerdo con el viceministro, que habló en representación del ministro Ángel Hernández, en el país se han producido avances significativos relacionados a la selección y al ingreso de docentes con calidad al sistema educativo a través de los diferentes concursos pero, a su juicio, se requiere que las universidades nacionales y todas las instancias que inciden alrededor del sistema educativo, logren profundizar en una preparación más allá de la que hasta ahora está haciendo.



“Todos los estudios que conocemos apuntan a que este es uno de los grandes desafíos que tiene el sistema educativo a nivel nacional e internacional para seguir superando aquellas debilidades que tenemos en la actualidad”, puntualizó.



El director del Inafocam, Francisco Ramírez, mencionó como uno de los retos el paso hacia lo tecnológico que los docentes tienen que dar. Por ello, dijo, desde la entidad que dirige lo impulsan a través de las asignaturas, en la formación de procesos pedagógicos”, comentó.

Los siete institutos presentes en el foro

Durante el foro, que comenzó el pasado jueves y concluyó ayer, estuvo como participante el Instituto de Formación Docente, de Argentina; Coordinación de perfeccionamiento de personal del Nivel Superior, de Brasil; el Centro de Perfeccionamiento, experimentación e investigaciones pedagógicas del Ministerio de Educación, de Chile; el Instituto de Desarrollo Profesional Uladislao, de Costa Rica; la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación, de México; el Instituto Nacional de Formación Docente, de El Salvador; el Consejo de Formación en Educación, de Uruguay; el Instituto de Formación y Aprendizaje para la Cooperación (IIFAC), OEI, de España e Inafocam, de República Dominicana.

Disfunciones

La representante de la OEI en RD, Catalina Andújar, afirma que el escenario actual está lleno de disfunciones.

Profundizar

El viceministro de Educación, Francisco de Óleo, asegura hay que profundizar qué tipo de docente se requiere.