En el nivel de educación básica de adultos, el 33.0% de los estudiantes son extranjeros, según informe IDEC

El sistema educativo dominicano experimenta una tendencia que llama a reflexión y análisis: Mientras la matrícula de estudiantes dominicanos en educación básica y media de adultos desciende, la de haitianos sube de manera considerable. De manera que entre el Año Escolar 2018-2019 y el 2023-2024, la matrícula total de estudiantes dominicanos disminuyó en un 30.6% (casi un tercio en cinco años escolares) y la de estudiantes extranjeros aumentó en un 77%.



Así lo evidencia el “Informe de seguimiento y monitoreo correspondiente al año 2024” de la Iniciativa Dominicana por una Educación de Calidad (IDEC).



Un dato revelador es que en el nivel de educación básica de adultos, el 33.0% de los estudiantes son extranjeros (24,448 alumnos), con una participación que alcanza hasta el 53.4% en el primer año del primer ciclo.



Como en el bachillerato la presencia de extranjeros es menor que en básica, cuando se engloban ambos niveles, naturalmente baja el porcentaje.



En el Año Lectivo 2023-2024, el 84.7% de los inscritos en básica y media de adultos eran dominicanos, un 15.0% haitianos y un 0.3% de otras nacionalidades.



“De manera similar a lo que ocurre en otros países con niveles significativos de inmigración y desarrollo medio-alto, en la República Dominicana se observa un aumento en la presencia de población extranjera en los centros de educación de adultos”, subraya el documento.



La tabla comparativa de los últimos seis años escolares así lo confirma. Por ejemplo: en el Año Lectivo 2018-2019, había 250,370 estudiantes dominicanos en educación básica y media de adultos, para un 93.3% del total.



Ya para el período escolar 2023-2024 se observa una caída en la matrícula de dominicanos adultos en los planteles educativos, cuando descendió a 173,843 y se colocó porcentualmente en un 84.7%.



En contraste, el número de haitianos adultos inscritos en los centros educativos del territorio nacional subió de forma exponencial. En comparación con 2018, en 2024 la matrícula de nacionales haitianos creció en un 76.9%.



En términos absolutos, en el año 2018 los haitianos en educación básica y media de adultos registrados en suelo dominicano eran 17,450 y representaban el 6.5% del total de estudiantes en esos ciclos. Para el 2024, los haitianos inscritos eran 30,862, y concentraban el 15.0% de la matrícula total.



Tanto de nacionales como extranjeros, la matrícula de la educación básica de adultos está formada por población muy joven. Un 54% de los estudiantes tiene menos de 20 años y las cifras se sitúan por encima del 60% en los dos últimos grados del Nivel para ese mismo grupo de edad, destaca el estudio.

Laura Abreu, coordinadora de IDEC, presentó ayer el “Informe de seguimiento y monitoreo correspondiente al año 2024”.

Uno de cada cuatro adolescentes de 15 a 17 años no asiste a la escuela

El informe de monitoreo y seguimiento a la educación dominicana deja al descubierto una problemática importante: la deserción escolar.



“Persiste el desafío del abandono escolar en secundaria, donde uno de cada cuatro adolescentes de 15 a 17 años no asiste a la escuela y más de un tercio de los jóvenes de 20 a 24 años no ha completado este nivel”, precisa el documento. De acuerdo con los datos aportados por el Sistema de Indicadores Sociales de República Dominicana (Mepyd-VAES, 2024) los niveles educativos de los jóvenes de 15 a 19 años han mejorado en los últimos años, aunque han descendido ligeramente desde su máximo en 2021.



Entre 2016 y 2023, la cantidad de jóvenes de 15 a 19 años que finalizó su educación básica pasó de 82.47% a 86.33%, con una mejora de 3.08 puntos porcentuales. Los avances fueron mayores en la zona rural (7.77) que en la zona urbana (2.72) y también fueron más altos entre el quintil de ingreso más bajo (6.14) que en el más alto (1.08).



Según revela el informe de IDEC, la brecha de género continúa favoreciendo a las mujeres que, con un 90.56% de finalización, superan en más de ocho puntos porcentuales a los hombres (82.47%).

No obstante “la existencia todavía de un 13.67% de jóvenes entre 15 y 19 años (un 17.53% entre los varones) que no ha concluido la educación básica aconseja seguir trabajando en la extensión de la educación básica de jóvenes y adultos”.



Prepara pierde 23.38% de su matrícula



En cuanto a la matrícula del Nivel Medio de Educación de Jóvenes y Adultos (Prepara), que había tenido un crecimiento sostenido desde la creación del Programa, se observa que desde el Año Escolar 2016-2017 inició un descenso paulatino, acelerado por la pandemia de covid-19. Y aunque desde el Año Lectivo 2021-2022, la matrícula ha comenzado a recuperarse, entre 2016 y 2023, Prepara ha perdido un 23.38% de su matrícula. La población de Prepara es muy joven, señala el estudio. En 2023-2024, el 51% de los estudiantes tenía menos de 20 años, el 77% menos de 25 y el 87% menos de 30. Solo un 13% de los estudiantes tenía 30 o más años.



“A pesar de la mejora en los indicadores sobre el número de jóvenes que termina el nivel medio, todavía un 34.17% de los jóvenes de 20 a 24 años (y un 43.02% entre los varones) no ha terminado su nivel secundario, por lo que continúa siendo necesario que, además de tomar medidas para reducir el abandono escolar temprano, se potencien modalidades flexibles, como la de Prepara, para avanzar en la universalización de la educación secundaria”, recomienda IDEC.

Un 6.42% niños no asiste a escuela



Respecto a la educación primaria, el informe muestra desafíos significativos en torno al abandono escolar.

“A pesar de la cobertura superior al 100% (consecuencia de las tasas de sobreedad) y atendiendo a las proyecciones de población de la ONE, todavía un 6.42 % de los niños y niñas de 6 a 11 años no asiste a la escuela (2.04%, según Censo 2022)”, precisa.



En promedio, siete de cada cien niños que estaban escolarizados a los siete años de edad abandonan la escuela antes de cumplir los once años. La causa principal de la no escolarización es el abandono escolar temprano. Entre los factores asociados figuran la repitencia y la sobreedad.



A fin de reducir estos indicadores negativos, la Iniciativa Dominicana por una Educación de Calidad propone mantener la promoción automática en primer ciclo, aplicar promoción flexible en segundo ciclo: tutorías, grupos pequeños, refuerzo. En el indicador de diversidad estudiantil, IDEC destaca que de los 28,000 niños de 5–14 años con discapacidad, que registra el Censo 2022, solo 13,013 están escolarizados. También resalta que el 9.6% de los estudiantes en primaria son extranjeros.

Son 219,431 los niños de 3-5 años excluidos

En el capítulo Primera infancia y educación inicial, el documento señala: “Se han sumado 20,000 niños y niñas, de 3-5 años a las escuelas (sector público), más que año pasado; todavía 219,431 de 3-5 años y casi medio millón de 0-2 años no tienen atención educativa”. IDEC destaca el aumento sostenido de la matrícula en el segundo ciclo de educación inicial, lo que acerca al país a la meta de escolarizar a 400,000 niños y niñas de 3 a 5 años para 2028. De acuerdo con el informe de IDEC, en el sector privado, las tasas de repetición se mantienen por debajo del 2% tanto en el nivel primario como en el secundario, sin embargo, en el sector público la repitencia ronda el 5% en primaria y el 7% en secundaria.



“En primaria, el abandono promedio ronda el 2% por ciclo, mientras que en secundaria se mantienen por encima del 4% en el primer ciclo y del 5% en el segundo. En el nivel secundario, las tasas de abandono en el sector privado son la mitad de las alcanzadas en los centros públicos”, señala. La entidad recomienda invertir en apoyos pedagógicos tempranos y estrategias de promoción flexible. IDEC concluyó su informe con una reiteración del llamado a todos los actores del sistema educativo a redoblar los esfuerzos colectivos por una educación inclusiva, equitativa y de calidad. “Lograr avances sostenibles exige una visión compartida, decisiones basadas en evidencia y políticas educativas que trasciendan los ciclos de gobierno. Solo así será posible consolidar los logros alcanzados y enfrentar con éxito los desafíos pendientes del sistema educativo dominicano”.