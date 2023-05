Email it

El Ministerio de Educación exhortó a la sociedad dominicana a construir un consenso nacional alrededor de un compromiso de todos los sectores para que no se pierdan más días de clases.



En una declaración emitida ayer, el ministro Ángel Hernández agradeció a las entidades que vienen dando respaldo a su llamado a que no se pierda un día más de clase, por los elevados costos sociales y económicos que representan los paros que realiza la Asociación Dominicana de Profesores (ADP).



“Importantes sectores sociales vienen dando un significativo respaldo a los esfuerzos que desde el Minerd se realizan para garantizar el aprendizaje de los estudiantes, pero deben sumarse más y más grupos y personas, hasta que construyamos un consenso de que no debe perderse un día más de clases, a menos que sea por una calamidad pública”, acotó.



En ese sentido Hernández agradeció el apoyo y aporte a la Educación que hacen instituciones como la Federación de Asociaciones de Padres, Madres y Amigos de la Escuela (Admaes), Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), Acción Empresarial por la Educación (Educa), el senador de Samaná Pedro Catrain, editoriales de periódicos impresos y reputados profesionales y especialistas del Derecho Constitucional y personalidades.



Asimismo, dijo que el Minerd apoya, valora y aprecia todo el esfuerzo que los docentes realizan en las aulas para lograr el aprendizaje de los niños en las aulas, independientemente de los paros convocados por el sindicato. Al respecto, dijo que el método de lucha del sindicato viola el derecho de los niños a aprender, sobre todo, luego de una terrible pandemia que afectó el aprendizaje de los niños, niñas y adolescentes.