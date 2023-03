Email it

El anteproyecto de ley de alimentación y nutrición escolar, entregado ayer a una comisión de diputados perteneciente al Frente Parlamentario Contra el Hambre, propone que los suplidores de almuerzo escolar cocinen en los planteles de las escuelas.



La pieza fue recibida por Soraya Suárez, secretaria de la Cámara Baja, de manos del director ejecutivo del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie), Víctor Castro, acompañado de una delegación de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).



Según destacó Castro, la propuesta apuesta a que la cocción de los alimentos dirigido a la población estudiantil del sector público se realice en cocinas dentro de las escuelas de manera progresiva y prohíbe la venta de “comida chatarra” o ultraprocesada en centros “públicos y privados”, y “en sus alrededores”, para promover hábitos alimenticios saludables desde las aulas.



También busca que el Estado priorice las acciones necesarias para garantizar el suministro de agua potable gratis y permanente en los centros educativos.



“Sabemos que es un clamor, que los alimentos se cocinen en los centros educativos, por lo que entendemos que en un proyecto de esta naturaleza no se debe dejar de lado este aspecto. Que los suplidores puedan desde el mismo plantel preparar las raciones alimenticias de acuerdo con los menús establecidos por el equipo de especialistas del Inabie”, explicó Castro.



En el caso de que las condiciones del centro educativo no permitan una instalación de cocina, el documento establece que sean elaborados en establecimientos que no estén a una distancia superior a 1,000 metros de este, todo esto con la finalidad de prevenir cualquier riesgo de contaminación y enfermedades transmitidas por alimentos.



Además, el anteproyecto legislativo promueve la integración de la agricultura familiar al Programa de Alimentación Escolar y la integración de productores locales.



Prohibición de cafeterías y los alimentos ultraprocesados



Con el anteproyecto quedarán prohibidos por ley las cafeterías en las escuelas y la venta de alimentos en el entorno de 500 metros de los centros educativos.



Mientras que los colegios privados que dispongan de cafeterías, casetas o vendedores particulares, deberán supervisar esas mercancías para garantizar la prohibición de venta de productos ultra procesados y bebidas azucaradas dentro del recinto.

Dijo hay 70 centros que cocinan en los planteles

El titular del Inabie manifestó que en la actualidad hay unos 70 centros que cocinan en los planteles. Explicó que le transfieren el dinero para que ellos compren los alimentos y lo cocinen. Víctor Castro dijo que junto a la FAO implementan un proyecto dentro del cual hay 30 centros escolares para que cocinen los alimentos en sus respectivos recintos. Adelantó que el proyecto está en camino y es con el objetivo de llegar a 6,000 centros escolares de RD.