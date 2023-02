Email it

Con pancartas en manos y vociferando una serie de consignas, un nutrido grupo de docentes y estudiantes de inglés se apostó ayer frente a la sede del Ministerio de Educación (Minerd) para pedir la reposición del programa Bachilleres Bilingües Productivos en las escuelas públicas.



La manifestación fue encabezada por el presidente de la Asociación de Profesores de Inglés, Juan Valdez, que una vez más acusó a las autoridades de irrespetar las leyes por la cancelación de la estrategia con la que se buscaba beneficiar a 297 mil estudiantes, 700 maestros y 100 técnicos de lenguas extranjeras en 534 centros educativos.



Declaró que con la decisión del Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio (Inafocam), se les está negando el derecho a los niños a que tengan una educación de calidad.



En ese sentido, señaló que el fortalecimiento del nivel de la enseñanza, es imposible lograrlo si no se imparte inglés en las aulas.



Destacó que pese a que la asignatura tiene 60 años en el currículo escolar, los estudiantes no la aprenden porque la tienen como de relleno.



“Es una simulación, es una materia que está ahí para nada, ”, expresó.



El Inafocam suspendió el programa que estaba a cargo del Professional Training Systems (PTS), dirigido por Juan Valdez, tras alegar entre otras cosas, que no inició a tiempo y que su contratación fue sometida mediante un proceso de excepción como proveedor único.