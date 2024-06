Sin importar quién se le acerque para pedirle su apoyo, siempre está dispuesto a colaborar

Hablar de Eddy Chávez es mencionar la palabra servicio, de esta manera se define el maestro que ha trabajado durante 23 años en el sistema educativo de la República Dominicana y que actualmente se desempeña como director del Distrito Educativo 15-04.



Chávez, como es llamado por los estudiantes y muchos que lo conocen, es licenciado en Educación, mención Informática de la Universidad del Caribe (Unicaribe).



Cuenta con unas cuantas maestrías, tales como Magíster en Organización y Gestión de Centros Educativos; Acompañamiento Pedagógico, ambos del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (Intec), y además, posee el título de Planificación, Currículo, instrucción y Tecnología en la Universidad de Nova Southeastern, Estados Unidos.



¿Quién es Eddy Chávez?

Soy una persona que se dedica a ayudar a quienes lo necesitan, enfocado en este caso en los estudiantes.

Tengo una misión aquí en educación que no importa la situación, todos los estudiantes tienen que estar en la escuela. Ningún niño puede estar fuera de un aula. Estoy casado y tengo tres hijos con mi esposa. Mi frase aquí en el Distrito es, Dios con nosotros, todos somos Distrito Educativo 15-04.



Háblenos de sus inicios en el magisterio, ¿qué lo motivo a estudiar educación y a qué edad supo que quería ser profesor?

En el año 1999 cuando terminé el bachillerato me quedé ayudando a la escuela junto a un grupo de jóvenes, porque en ese entonces el liceo nocturno Francisco Ulises Domínguez, era un centro que estaba deteriorado, no tenía ni iluminación y decidimos que queríamos aportar.

También me quedé a sustituir a los docentes cuando no podían ir por una u otra razón, me llamaban para que los sustituyera y de ahí fui enamorándome del proceso. Así empecé a trabajar como profesor de Informática en el año 2001 en el Liceo Benito Juárez.



¿Se podría decir que su pasión por el magisterio comenzó a raíz de colaborar como sustituto en ese centro?

Sí, aunque tenía unos docentes que me inspiraban a dar clases, me sentí identificado con ellos.



¿Cuántos años lleva en el magisterio?

23 años.



¿Qué ha significado para usted ser profesor?

Ser profesor significa para mí ya un modelo de vida porque es cuando tú te dedicas a lo que tu aprendiste, a compartirlo con otro y eso crea una empatía con el ser humano cuando tu compartes tu conocimiento. Para mí es una labor que es de por vida porque nosotros somos los que ayudamos a transformar vidas, ayudamos a que nuestros estudiantes desarrollen competencias, que sean analíticos, críticos, eso en el docente es fundamental. Trabajar con aquel cerebro que quiera aprender, sobre todo crear emociones positivas para la vida.



¿Tiene alguna anécdota de sus estudiantes que quiera recordar?

Sí, siempre los jóvenes me buscaban cuando se les presentaba cualquier situación, incluso ni me llamaban profesor, me llamaban Chávez porque se sentían confiados conmigo porque yo los apoyaba en lo que necesitaban.



Cuando un joven en un momento determinado se sentía que no podía más, siempre nosotros lo motivábamos a seguir. Nos llena de satisfacción cuando vamos a alguna institución y observamos a aquellos jóvenes que no creían en ellos, y yo les decía: tú eres lo mejor. Hoy en día muchos son profesionales.



¿Qué le gusta a Eddy Chávez en su tiempo libre?

Me gusta compartir con los amigos, especialmente con la familia, porque tú sabes que este cargo atrapa el momento que es de la familia, pero me gusta salir, me gusta compartir con mis hijos, con mi esposa, con mi madre y mis hermanos, siempre nosotros salimos.



¿Cómo llega Eddy Chávez a ser director del Distrito Educativo 15-04?

A través de la preparación académica porque es lo primero, uno se prepara y al tener mi licenciatura, maestría y todo el proceso educativo, las autoridades nos tomaron en cuenta para ocupar el puesto de director distrital 15-04 de esta gestión de gobierno.



¿Se siente realizado?

Sí, porque puedo compartir mis conocimientos con otros y ayudar a otros. Hice una publicación que decía: todo el que no tenga una escuela dónde inscribirse, venga al Distrito15-04 que le buscamos una escuela, y empezó a venir todo el que no tenía dónde inscribirse y fuimos redirigiéndolos según donde viven. Nosotros empezamos a inscribir, pero de repente nos llegaron unos niños de 11, 12 y 13 años que nunca habían ido a una escuela y nos llamó mucho la atención, y yo dije, vamos a ir anotándolos para enviarlos a una escuela, y cuando vimos ya eran como 60 niños.



Entonces creamos una escuela para esos niños. No tenía el espacio, entonces tomé las oficinas del Distrito y la convertí en una escuela para alfabetizar a esos niños, eso fue el año antepasado 2022. Empezamos a alfabetizar a los niños desde cero.

Sus raíces

Eddy Chávez no puede olvidar de dónde viene. Siempre pendiente de todos, pero sobre todo, compartir con la familia y amigos”

Sus maestros

Recuerdo a Rosario Silfa, que me daba Sociales, a Roberto Mejía, de él aprendí dos veces, como estudiante y cómo ser gestor también”