Se suman a los trabajos iniciados en Villa Consuelo y continuará en Serrallés

Santo Domingo;- El programa gubernamental Supérate y el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP) presentaron el programa de “Fortalecimiento de las Capacidades de los y las beneficiarias de Supérate”, en el cual serán invertidos 500 millones de pesos para capacitación de 80 mil dominicanas y dominicanos. Los cursos y talleres de formación serán en oficios técnicos básicos, habilitación, complementación y técnicos medios.

El presupuesto, indicaron Gloria Reyes, directora general de Supérate, y Rafael Santos Badía, director general del INFOTEP, será aportado en partes iguales por ambas instituciones.

La finalidad de estas capacitaciones es dotar de herramientas necesarias para la inserción en el mercado laboral a miles de familias en situación de vulnerabilidad.

En ese contexto, Gloria Reyes, directora general de Supérate, indicó que para la programación de los cursos y asegurar la efectividad del plan estratégico se llevaron a cabo estudios provinciales de necesidades.

“Este proyecto, que además nos permitirá lograr que la formación se ajuste a las demandas específicas de cada región, pretende ampliar las oportunidades de participación social y económica de las poblaciones que están en edad de aportar a la productividad de nuestras comunidades. Estas formaciones contienen un enfoque, tanto técnico, como humanístico”, afirmó Reyes.

Reyes destacó que Supérate, desde que fue creado en el 2021, trabaja para cambiar la vida de miles de dominicanas y dominicanos. “Empezamos con formación y concluiremos con proyectos de vida de productividad y bienestar”.

En tanto, el director general de Infotep, Rafael Santos Badía, afirmó que esta iniciativa es parte de la estrategia del gobierno de combatir la pobreza y crear un estado nacional de oportunidades donde la gente viva feliz, lo cual solo se logra con la formación.

“El anuncio que hoy estamos haciendo de manera conjunta es una buena noticia para la sociedad dominicana y animamos a las personas interesadas en estos cursos, a que se acerquen a las oficinas del INFOTEP y Supérate y consulten nuestras redes sociales para gestionar las inscripciones”, explicó.

Santos Badía indicó que las acciones formativas, unas 4,444 capacitaciones a nivel nacional e iniciaron en enero, abarcarán las áreas de mecatrónica, computación, ciberseguridad, análisis de datos, enfermería, farmacia, administración de negocios, ventas, albañilería, mecánica, desabolladura y pintura, electricidad, programación y diseño de videojuegos.

El programa de “Fortalecimiento de las Capacidades de los y las beneficiarias de Supérate”, es la puesta en marcha del convenio entre ambas instituciones y suscrito por sus titulares.

La alianza entre Supérate y el INFOTEP es un paso fundamental hacia un país más inclusivo y justo que responde a la necesidad de transformar la asistencia social en oportunidades reales de progreso.

Testimonios de superación

Rosa Margarita Olivo Díaz es de las primeras beneficiarias del convenio entre Supérate y el INFOTEP. Cursó el básico de informática en el Centro de Superación Comunitaria La Guáyiga, del municipio Pedro Brand, de la provincia Santo Domingo y entusiasmada revela que antes de las capacitaciones lo único que sabía era prender una computadora.

“Aprendí muchas cosas, Word, Excel y PowerPoint; antes de hacer el curso lo único que sabía era prender una computadora. Por eso les digo a esas personas que están en su casa que se motiven a hacer el curso, que no tengan miedo, porque todo en la vida es un sacrificio y en la casa no hay superación”, afirma.

De su lado, Dolores Luisa Bautista, que también tomó las capacitaciones de informática en el referido centro comunitario, dice que lo que más le gustó fue el programa PowerPoint.

“Me siento una persona capacitada, con un futuro más avanzado porque pensé que no podía lograrlo, y esto me ha despertado y me ha dado la motivación de continuar. Muévete, aprovecha el curso, porque eso te va a llevar a un futuro”, exhorta con alegría.

En el caso de Diannely Pérez Ruiz, quien pronto hará el curso de farmacia, explica que su mayor motivación para capacitarse es su hijo, para que no le falte nada al pequeño. “Quiero salir adelante para que a él no le haga falta nada”.