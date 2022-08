Email it

La falta de dinero es una de las principales razones por la cual muchos padres aún no pasan por los comercios a comprar los útiles escolares, y es que a menos de un mes del inicio del nuevo año lectivo son pocos los progenitores que han llevado los utensilios de clases a sus hijos.



Juan Pérez es uno de ellos, quien ayer estuvo por una de las tiendas de la avenida Duarte junto a dos de sus vástagos comprando parte de los materiales que utilizarán en la escuela a partir del mes de septiembre.



Eunice Javier quien es madre de una niña también acudió a la popular arteria comercial a comprar los útiles; pero no todos, sino los necesarios para que la pequeña pueda retornar al colegio el primer día de clases. “Vine ahora a ver si los encuentro más baratos, porque los precios están un poquito elevados y van a seguir subiendo”, expresó.



Massiel Estaban es otra de las madres que adquirió solo algunos de los escolares y los que le restan los comprará en los próximos días.



La dama con un hijo que iniciará el tercero de secundaria y otro que aún está en preprimaria, también tiene que comprar wiper, vasos plásticos y hasta jabón de mano para el más chico que está en una guardería.



Hasta ahora los útiles más buscados son los cuadernos, las mochilas, los uniformes; dígase camisa, poloche y pantalón, así como los lápices, lapiceros, tijeras y hojas en blanco.



Habrá sanciones



El Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor) informó que sancionará a los establecimientos que realicen publicidad engañosa y utilicen mecanismos de agiotismo o timación en perjuicio de los ciudadanos, en la venta de los escolares tal como lo establece la ley 358-05.



En nota de prensa, el titular de la entidad, Eddy Alcántara, señaló que el organismo está realizando operativos de vigilancia en tiendas y comercios para evitar las citadas acciones, verificando las ofertas de los materiales gastables que utilizan los estudiantes para prevenir que los padres sean afectados por las prácticas desleales de algunos comerciantes.



Asimismo, declaró que están orientando a los consumidores a través de charlas educativas y campañas digitales para que no se dejen engañar al momento de comprar algún artículo escolar.



Alcántara exhortó a la población a denunciar ante la institución las prácticas abusivas o de engaños que observen en los negocios, y que guarden sus facturas para hacer reclamaciones.

Cómo va la venta de los libros de textos

En el parque Enriquillo se ofrecen todo tipo de libros, desde los de literatura e historia, hasta obras literarias. Al igual que los demás útiles escolares la compra todavía no se ha reactivado, pero los comerciantes les brindan diferentes opciones a los compradores para que puedan llevar los textos a casas. “Hacemos intercambios, ellos traen los suyos y nosotros le damos lo del curso próximo”, explicó Luis José, uno de los vendedores del lugar.