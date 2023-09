Alerta Amber: ¿en qué consiste el sistema que será implementado en RD?

República Dominicana contará con un sistema de Alerta Amber, aunque con otro nombre, según lo indicado por el presidente Luis Abinader. Para esto una comisión viajara a Estados Unidos para conocer el sistema.



Pero, ¿qué es la Alerta Amber?

La alerta Amber es un modelo de emergencias que se activa ante la denuncia de desaparición de un menor de edad, sin que sea necesario esperar 48 o 72 horas para iniciar su búsqueda.



Este sistema incluye la difusión masiva de los datos del infante desaparecido por todos los medios de comunicación hábiles (TV, RADIO, REDES SOCIALES), buscando incluir a toda la comunidad en la búsqueda.



En los países en que se implementa la alerta es independiente a la investigación y demás mecanismos que implementan las autoridades para localizar y recuperar lo más pronto posible a las niñas, niños y adolescentes, por lo tanto, el hecho de que no proceda la activación de una alerta, no significa que no se lleve a cabo una investigación o que no se realicen acciones para la pronta localización de las niñas, niños y adolescentes.



Países donde se utiliza Alerta Amber:



Alemania

Arabia Saudita

Argentina (conocida como Alerta Sofía, que lleva el nombre por la niña desaparecida en 2008 Sofía Herrera, de la que actualmente no hay noticias de su paradero.)​

Australia (conocida como «Child Abduction Alert»)

Bélgica (conocida como «Child Alert»)

Canadá

Costa Rica ​

Ecuador (conocida también como «Alerta Emilia», en honor a Emilia Benavides quien fuera secuestrada y asesinada en diciembre de 2017.)​

Emiratos Árabes Unidos

Dubái

España ​(conocida como «Alerta – Menor desaparecido en España»)​

Estados Unidos

Francia (conocida como «Alert Enlèvement») ​

Guatemala (conocida como «Alerta Alba-Keneth», por el secuestro y asesinato de Alba Michelle España Díaz en 2007 y Keneth Alexis López Agustín en 2009.)

México (conocida como «Alerta AMBER Mexico»)​

Nicaragua

Países Bajos

Perú

Puerto Rico

Reino Unido (conocida como «Child Rescue Alert»). ​

República Dominicana (en proceso de implementación)

El Salvador (conocida como Alerta Ángel Desaparecido.)

Jamaica (conocido como «Alerta Ananda», en referencia a Ananda Dean)​

Holanda ​



En nuestro país fue sometido por el diputado Orlando Jorge Villegas el proyecto Alerta Amber, con este se busca una mayor prevención y respuesta nacional ante las desapariciones.



Con esta iniciativa los organismos de seguridad se asegurarán de que «las tareas de búsqueda, localización y resguardo de la persona vulnerable que ha sido sustraída o que se encuentra desaparecida, deben hacerse inmediatamente se tenga conocimiento del hecho por cualquiera de las instituciones que conforman la Brigada; la misma coordinará y ejecutará las acciones que garanticen su pronta localización y resguardo».



El proyecto de ley establece la creación de un sistema para la localización y resguardo de las personas vulnerables dentro de las que se incluyen niños, niñas y adolescentes y personas que sufran de algún tipo de discapacidad cognitiva o enfermedad de salud mental.