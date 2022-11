Servio Tulio Castaños Guzmán dijo que no es conveniente embarcarse en un proyecto de reforma constitucional en este momento.



El vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) advirtió que no hay garantías de que la Junta Central Electoral someta al orden a los partidos políticos porque carece de instrumentos que garanticen un sistema de sanción ante cualquier violación a las normas electorales.

Entrevistado por el periodista Federico Méndez, en el programa Esferas de Poder, que se transmite los domingos por RNN Canal 27, señaló que las sanciones que conllevan las violaciones actuales son de carácter administrativo y de poco alcance.



Manifestó que la JCE va a tener que contar con la buena fe de los partidos políticos hasta tanto se aprueben las reformas a las leyes electorales. “Nosotros como fundación, estamos muy preocupados, pero muy preocupados porque las actuales leyes no garantizan o no le garantizan a la Junta Central Electoral someter al orden a los partidos”, adujo.



Castaños Guzmán dijo que, de una manera inteligente, sensata y oportuna, la JCE convocó la semana pasada a las fuerzas políticas, a los fines de firmar un pacto. “Quiera Dios que los partidos políticos lo cumplan porque a fin de cuentas todos estos procesos están reflejando que el órgano rector, desde el punto de vista de lo que es, por ejemplo, poder someter al orden los partidos político, no cuenta con las herramientas”, dijo el representante de la sociedad civil.