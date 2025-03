¡Fuera los haitianos!, así vociferan los manifestantes de la marcha hacia al Hoyo de Friusa

Enarbolando pancartas, banderas y letreros, cientos de manifestantes convocados por la Antigua Orden Dominicana han salido a las calles para exigir la expulsión inmediata de los haitianos indocumentados en el país.

La marcha, que comenzó en las primeras horas de la mañana, se dirige hacia la zona de El Hoyo de Friusa, en la provincia La Altagracia, un lugar que, según los manifestantes, ha sido tomado por ciudadanos haitianos.

Entre los asistentes, se encontraba Ana María Paulino, conocida como Altagracia, quien expresó su frustración ante la situación que viven los dominicanos. “Yo estoy aquí porque soy una ciudadana dominicana que me siento maltratada, me siento marginada en mi país y siento que no valgo nada ni que tengo derecho en mi país. Yo soy una vieja y por Jesucristo y mi patria si me dicen que me van a sacar las niñas, pues que me la saquen”, manifestó, destacando la importancia de que los ciudadanos dominicanos tengan el respeto y la seguridad que merecen en su propio territorio.

Por su parte, Lisssett Baez compartió sus preocupaciones sobre la creciente presencia de inmigrantes haitianos en el país. “Me motivó la invasión masiva que tenemos. Los abusos, las escuelas llenas de inmigrantes haitianos, y los dominicanos se están quedando afuera. Eso no lo vamos a permitir. Si no salimos a las calles a defender nuestra patria, ¿quién lo va a hacer?”, expresó con firmeza, reiterando su compromiso con la defensa de los derechos de los dominicanos y su identidad nacional.

La manifestación también contó con intervenciones de otros manifestantes que, como un hombre en particular, aseguraron que el país debe unirse para expulsar a los extranjeros que, según él, han sido favorecidos por la corrupción en los gobiernos. “El inicio de nuestra marcha significa que barreremos con todos los traidores que han traicionado nuestra patria”, afirmó, añadiendo que el país necesita recuperar su soberanía.

Kenia Ogando, conocida como Juana Santitopa, también compartió su punto de vista, dirigiéndose a los hijos de haitianos nacidos en República Dominicana. “Yo le quiero decir a los hijos de haitianos que nacen aquí y dicen que no van para su país porque no conocen nada de Haití, pero hablan perfectamente el creole. Es decir, conocen perfectamente su idioma”, dijo, señalando la preocupación sobre la integración de los hijos de haitianos en la cultura dominicana.

Los manifestantes también han señalado lo que consideran una sobrecarga de los servicios públicos, especialmente los hospitales y las escuelas, que aseguran están siendo ocupados en su mayoría por inmigrantes haitianos. “Los hospitales están llenos de parturientas haitianas, mientras las dominicanas tienen que parir en el suelo porque no hay camas. Las escuelas están llenas de haitianos, la Duarte con París llena de haitianos, el país entero lleno de haitianos. Ya estamos hartos”, expresó la señora Ogando.

Finalmente, muchos de los manifestantes cuestionaron las políticas del presidente Luis Abinader, quien, según ellos, ha favorecido a los haitianos al implementar aumentos salariales en áreas como la construcción y el servicio doméstico, sectores donde la mayoría de los trabajadores son haitianos.

Con una fuerte sensación de patriotismo, los manifestantes expresaron su deseo de que República Dominicana recupere el control de su territorio y de sus servicios. “Yo nací libre y quiero morir libre. Mi patria libre y que ningún político nos venga a vender”, dijo Kenia.

La marcha continúa en su trayecto hacia El Hoyo de Friusa, mientras los manifestantes siguen luchando por lo que consideran el bienestar y la seguridad de su nación.