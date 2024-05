Cuatro voceros de los principales partidos de oposición se quedarán “sin voz ni voto” en el órgano parlamentario

Senadores y diputados de la oposición que mantenían un discurso agresivo contra el Gobierno tienen los días contados en el Congreso Nacional. Algunos de esos legisladores hacían críticas tan “ácidas”, que se volvían virales; se convertían en opinión pública y en el centro de atención del momento.



Este 16 de agosto, esos congresistas, en su mayoría de los partidos de la Liberación Dominicana (PLD) y Fuerza del Pueblo (FP), deberán quitarse “el traje de honorables” que han exhibido durante estos cuatro años o más.



La razón de quedarse sin asientos en el organismo bicameral es porque perdieron en los comicios pasados o frenaron sus aspiraciones ante acuerdos de la alianza Rescate RD, sin embargo, todos tenían en común que querían seguir siendo representantes del primer poder del Estado.



Más allá de esos intentos, al menos cuatro voceros de los principales partidos de oposición se quedarán “sin voz ni voto” en el Congreso en menos de tres meses.



Los voceros del PLD se irán



Uno de los legisladores que perderán su asiento en el Congreso es Luis Henríquez, vocero del PLD en la Cámara Baja y representante del municipio Santo Domingo Este. El dos veces diputado ha llevado uno de los ataques más “feroces” contra el Gobierno, hasta acudió a los tribunales a hacer denuncias. Se quejó de que pensiones solidarias se usaban para la supuesta reelección del presidente Luis Abinader.



La popularidad de Henríquez creció con más fuerza durante las sesiones de la Cámara de Diputados en que se conocían contratos de préstamos, espacio que aprovechaba para mostrar pancartas alusivas a los endeudamientos del Poder Ejecutivo durante la gestión.



El legislador usaba cada chance que tenía para “dejarle caer to’ el peso” al oficialismo, no obstante, a pesar de su carisma, notoriedad y esfuerzo por representar a su partido, en los pasados comicios no contó con las votaciones necesarias para ser reelecto como diputado para un tercer periodo.



El siguiente congresista de la lista es considerado por muchos como el que más arremete contra el Gobierno y el oficialismo. Se trata de Yván Lorenzo, un líder opositor que, a pesar de representar un bloque de solo tres integrantes (incluido él), se hace escuchar cuando le lanza “curvas, rectas y slider” a la presente gestión. El dirigente peledeísta es el legislador que más resoluciones ha sometido para interpelar e invitar al Congreso a funcionarios de la actual administración.



Con su incansable y peculiar forma de hacer oposición, Lorenzo escaló altos niveles de popularidad en menos tiempo que sus compañeros. A pesar de ser legislador de la provincia de Elías Piña, en un momento aspiró a la senaduría del Distrito Nacional. Sin embargo, debido a la alianza Rescate RD, el vocero del PLD en la Cámara Alta tuvo que desistir de sus aspiraciones y dejar ese espacio al diputado de la Fuerza del Pueblo (FP), Omar Fernández, el cual hace unos días resultó electo como el senador de la demarcación.



Se recuerda que el representante de la candidatura de Abel Martínez ante la Junta Central Electoral (JCE) ganó su escaño después de una disputa con Johnson Encarnación, aspirante al mismo cargo del Partido Revolucionario Moderno (PRM).



Dionis Sánchez, con los días contados



Hay un común denominador entre el senador de la provincia de Pedernales, Dionis Sánchez, y los legisladores Yván Lorenzo y Luis Enríquez: son voceros actuales de sus partidos en el Congreso, “le entraron con to’” al Gobierno y ya no serán “honorables” a partir de la próxima legislatura.



Sánchez, portavoz de Fuerza del Pueblo en el ala congresual y senador por cuatro periodos consecutivos, mantuvo un fuerte discurso en contra de algunas acciones de la presente gestión e iniciativas del oficialismo, como son la elección del Defensor del Pueblo, situación en Cámara de Cuentas, el precio de los productos de la canasta básica, la eliminación de aranceles a la importación de alimentos (acusando al gobierno de “defender negocios”), políticas de seguridad ciudadana y anticorrupción, falta de butacas en las escuelas, entre otros señalamientos.



El experimentado legislador, quien llevaba 18 años en la Cámara Alta (desde 2006), quería seguir por cuatro años más, pero fue frenado en los pasados comicios por Augusto Velázquez, candidato del PRM que obtuvo un 61.00% sobre él (38.59%).



Iván Silva atacó al Gobierno aún cuando era del PRM



El senador saliente de La Romana, Iván Silva, completa “el cuarteto” de los voceros de los principales partidos políticos con representación congresual. El portavoz perredeísta atacaba al Gobierno aun cuando pertenecía al partido oficialista, pero no fue hasta a principios de julio de 2023 que anunció su renuncia al PRM y que se iba al PRD.



Al llegar al partido presidido por Miguel Vargas, “afinó sus cañones” contra funcionarios y contra el presidente Luis Abinader. Silva realizó convocatorias de prensa semanales para hacer sus críticas. El legislador tuvo un destino similar al de sus colegas en las pasadas elecciones, resultó perdedor con un 4.34% de los votos. Tanto el PRD como el PLD no tendrán representación senatorial a partir del próximo 16 de agosto.



Otros legisladores de FP



Un senador que también trascendió en “lanzamientos de dardos” en contra del Gobierno y resultó derrotado en el reciente certamen electoral perteneciente al partido que preside el exmandatario Leonel Fernández, es Bautista (Bauta) Rojas Gómez.



El representante de la provincia Hermanas Mirabal en el órgano legislativo, miembro del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) y exministro de salud, aprovechó su espacio en el Congreso para “arreciar” contra la gestión del presidente Luis Abinader por –supuestamente- no enfrentar los problemas puntuales de la nación: la delincuencia y el alto costo de la vida; medidas sobre el dengue; falta de fiscalización a los préstamos sometidos al Congreso; entre otras políticas públicas.



Otro que se une a la lista, aunque habló menos que sus colegas, es David Sosa, senador de Dajabón por FP. El congresista está “entre los más atacantes” porque en una de sus críticas le respondió el propio presidente de la República.



Sosa se hizo viral por sus comentarios sobre la construcción del muro fronterizo, alcanzó mayor notoriedad cuando (en octubre del 2022) reaccionó el mandatario Luis Abinader, que acusó al legislador de detener el avance de la obra, al pedir a los lugareños cobrar más dinero al Estado por los terrenos. El congresista no se quedó callado y respondió, pero en las elecciones del pasado 19 de mayo los ciudadanos de Dajabón no le contestaron como esperaba. Sosa perdería la curul senatorial al lograr apenas el 7.26% de los votos, contra el 56.56% que obtuvo Ney Rodríguez (PRM y aliados) y el 36.10% de la exsenadora Sonia Mateo (PLD y aliados).



Asimismo, el expresidente de la Cámara de Diputados Rubén Maldonado camina junto a sus colegas en el éxodo de legisladores que enfrentaron al Gobierno. Entre sus polémicas declaraciones destaca que el nivel de corrupción de esta gestión es el plato del día a día; el Gobierno maximiza el conflicto por río Masacre para ocultar el declive electoral; la delincuencia en niveles nunca antes vistos; y críticas sobre el informe contra los miembros de la Cámara de Cuentas.



A diferencia de la mayoría, el exvocero de Fuerza del Pueblo y alto dirigente del partido no fue candidato en las pasadas elecciones por apoyar a Cristina Lizardo, tras la alianza Rescate RD (luego de inscribirse como precandidato de la organización política).



Más diputados del PLD en la lista



Mientras, Sócrates Pérez, diputado del municipio Santo Domingo Norte, es otro de legisladores peledeístas que siguió los pasos de sus líderes congresuales en críticas contra el Gobierno. El legislador, que se quedó corto en votos en su intento de reelegirse por un segundo periodo, tenía siempre “el cartucho lleno de municiones” para atacar lo que a su juicio eran malas políticas gubernamentales.

Destino similar tuvo Edwin Mejía, presidente de la Comisión Permanente de Interior y Policía de la Cámara Baja, quien no bajaba los guantes cuando tenía que comentar sobre la presente gestión.



No se puede olvidar a la veterana diputada Mercedes Rodríguez, de la provincia de Pedernales, quien tendrá que dejar la curul al no ser favorecida con los votos suficientes. La congresista aún mantiene en sus redes sociales publicaciones “tirándole” al Gobierno, posición que mantuvo durante el cuatrienio.



Algunos hicieron denuncias distintas a los ya mencionados, pero también perdieron sus escaños

Algunos legisladores no se quedaban callados ante ciertas iniciativas del Gobierno que consideraban improcedentes, pero, a diferencia de los ya mencionados, no lo hacían con tanta frecuencia y de la misma manera. Estos diputados intentaron reelegirse en los comicios del pasado 19 de mayo y también se quedaron cortos. Uno de ellos es José Horacio Rodríguez, de Opción Democrática (OD), que elevó su voz en rechazo al contrato de Aerodom (por su contenido); criticó la respuesta del Gobierno ante la crisis de dengue; el otorgamiento de miles de visas al mes en Haití; la corrupción en la frontera; entre otras medidas.



Otro legislador con un discurso crítico es el diputado nacional y presidente del partido Frente Amplio, Juan Dionicio Rodríguez Restituyo. El además presidente de la Comisión Permanente de Derechos Humanos de la Cámara Baja y diputado nacional ante el Congreso ha denunciado las condiciones de las cárceles en el país; propuso la disolución de la Policía Nacional; y fue el único legislador que votó en contra de la hoy ley que crea la Dirección Nacional de Inteligencia (Ley 1-24). Restituyo no logró conseguir la votación necesaria para continuar en la curul.



Asimismo, el diputado de La Romana del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), Pedro Botello, tampoco fue reelecto. El congresista gozó de una popularidad como pocos legisladores, con su bandera de lucha por el retiro anticipado del 30% de los ahorros de los trabajadores de las cuentas de las AFP. Botello, que encabezó varias protestas, fue llamado al Palacio Nacional ante una manifestación que convocó frente al Congreso para el día de rendición de cuentas del presidente Luis Abinader.