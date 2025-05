El gerente general del Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS), Edward Guzmán, exhortó al país a perfeccionar los derechos que hoy garantizan el Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS) y dijo que esta generación debe continuar con el trabajo y legado de lo que se ha construido hasta el momento.



El funcionario hizo el llamado ayer, en una misa de acción de gracias en la Catedral Primada de América, con motivo del “Día Nacional de la Seguridad Social”, por su importancia como pilar de protección de todos los dominicanos y residentes legales en la República Dominicana.



Tras la homilía, que estuvo a cargo del párroco Nelson Clark, el servidor del Estado hizo una analogía de una de las cuatro cartas encíclicas escritas por el fallecido papa Francisco, resaltando que “cada generación debe hacer suya las luchas y los logros de generaciones pasadas y llevarlas a metas más altas aún”.



“Con estas palabras hago un primer llamado a no conformarnos con el sistema que tenemos, a seguir evolucionando, y ese camino ya recorrido por generaciones pasadas, a no dejarlo, a no desecharlo y no abandonarlo, sino más bien a evolucionar, a mejorar y sobre todo a perfeccionar los derechos que hoy nos garantiza el Sistema Dominicano de Seguridad Social”, sostuvo.



Expresó que cada día se conversa y debate sobre la importancia, avances, retos y desafíos que tiene el SDSS.



El titular del CNSS destacó que los sectores involucrados, la sociedad civil, el Congreso Nacional, el gobierno central y la ciudadanía en general, todos están conscientes del pilar fundamental que es el sistema para la sociedad dominicana y las mejoras sustanciales en la garantía de derechos y de protección social que han conquistado como sociedad, “pero también somos conscientes de la necesidad de mejora de lo que hoy en día tenemos”, subrayó.



Aseguró que todos los sectores tienen el deber y el compromiso moral de seguir avanzando en la inclusión y bienestar social, asumiendo la discusión de la reforma a la Ley 87-01 para lograr mayor garantía de derechos.

Dijo que el papa León XIV hará buena labor

Al concluir la misa, el párroco Nelson Clark habló con los medios de comunicación sobre la elección del cardenal Robert Francis Prevost como el nuevo Papa (León XIV).



El sacerdote está convencido que el líder principal de la Iglesia Católica hará una buena labor y continuará, no sólo con las obras del Papa Francisco, sino de todos los papas. “Continuará la labor de la unidad en la Iglesia y la comunión, sobre todo, para que no haya esa división que algunos quieren promover”, indicó. Dijo que nadie mencionaba que Presbot iba a ser el Papa, pero que así obra el Espíritu Santo.