Hallan armas blancas y vapers en politécnico UFE en Santiago

La Policía Escolar intervino mediante un operativo el politécnico Ulises Francisco Espaillat (UFE), en Santiago de los Caballeros, donde encontraron armas blancas y vapes.

Durante el operativo encabezado por miembros de la Policía Escolar se produjo un conflicto en el referido liceo debido a la intervención de las autoridades. Los mismoa decomisaron armas blancas, vapes, entre otras armas caseras.

a Emergencias y Seguridad 9-1-1, tras asegurar que se sentían mal de salud. Otros estudiantes con edades entre los 14 y 16 años fueron sometidos a un proceso de revisión y montados en un camión.

La Policía Escolar se hizo acompañar de agentes de la Policía Nacional, adscritos a la Dirección Cibao Central, situación que provocó que varios padres de los alumnos requisados, se presentaran al centenario liceo UFE, y criticaran la forma en que se llevaron a cabo las revisiones.

“Me dicen que encontraron armas blancas y eso no está bien. Lo que no veo bien, es que esposaron algunos niños y esa no es la forma”, expresó una madre solo identificada como Joselín.

La requisa obligó a que la docencia quedara suspendida por la dirección del politécnico Ulises Francisco Espaillat (UFE).