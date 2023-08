Si se toma en cuenta que el Monorriel es el proyecto cumbre de Luis Abinader y que su contrincante principal es el actual alcalde de esa provincia, Abel Martínez, podemos concluir que Santiago será la protagonista principal de las elecciones venideras.



Danilo Medina lo sabe, y es por eso que ante la salida de Jeffrey Infante del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), el exmandatario no perdió tiempo y fue a Santiago a poner orden en la casa.



Infante se fue del partido porque sus números quedaban cortos ante Víctor Fadul, un joven bien valorado en la provincia y con una trayectoria familiar en la vida política que lo respalda. Posiblemente ahora Infante acuda hacia los brazos de Leonel Fernández, quien al parecer es el único que no se da por enterado que, como diría Neney Cabrera, “Santiago es la vuelta”.



El panorama de Santiago pinta de la siguiente forma; la Alcaldía se disputará entre Víctor Fadul, del PLD, contra Ulises Rodríguez, del Partido Revolucionario Moderno (PRM). Ahí la FP está totalmente ausente, o al menos eso es lo que se percibe al no anunciarse oficialmente un candidato.



Respecto a la Senaduría, Marino Collante, del PLD, está tirado en las calles desde hace mucho. Además, es un veterano de mil batallas que sabe cómo ganar elecciones. En el caso de Eduardo Estrella, su decisión de no repostularse a senador por Santiago ha sorprendido a todos, pues se daba por hecho que el PRM lo llevaría en su boleta para dar la batalla.



De todas formas, el PRM tiene buen posicionamiento debido a la gran imagen que deja Estrella en esa provincia. Sin embargo, de la FP no vemos nada visible en el horizonte para dar la cara en el Senado por Santiago.



Abel y Luis



Y es que Santiago para Abel es como el Distrito Nacional para Luis. Ninguno puede darse el lujo de perder en sus respectivas demarcaciones.